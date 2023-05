REGARDER | L’avocat de Trump dit qu’il fera appel du verdict dans une affaire d’agression sexuelle

L’avocat de l’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il ferait appel après qu’un jury a déclaré Trump responsable d’avoir abusé sexuellement du chroniqueur E. Jean Carroll en 1996.

Le jury de neuf membres a accordé à Carroll environ 5 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

Le jury a délibéré pendant un peu moins de trois heures. Il a rejeté le déni de Trump selon lequel il avait agressé Carroll et a statué en sa faveur. Le jury de six hommes et trois femmes devait rendre un verdict unanime pour le déclarer responsable, a rapporté Reuters.