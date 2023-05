REGARDER: L’attaquant de Lille rate un but ouvert qui, selon Opta, devrait être marqué 96% du temps

L’attaquant lillois Rémy Cabella a raté un but ouvert remarquable lors de la défaite 1-0 de son équipe contre Reims en Ligue 1 samedi, auquel la société d’analyse sportive et les statisticiens Opta ont attribué une valeur de buts attendus (xG) de 0,96.

Marshall Munetsi avait mis Reims 1-0 dans la première moitié du match, mais Lille a eu une belle occasion d’égaliser à la 59e minute lorsque l’ailier Edon Zhegrova a placé le ballon face au but de Cabella.

À quelques mètres à peine et au centre du but après avoir sprinté, Cabella a raté l’occasion après n’avoir touché le ballon qu’avec son talon. Le gardien de but, apparemment sorti du jeu par la passe de Zhegrova, a réussi à arracher le tir de Cabella loin des filets et à garder l’avantage de Reims.

Le raté du joueur de 33 ans est la valeur xG la plus élevée pour un tir ne se terminant pas par un but cette saison en Ligue 1, et peut-être jamais dans le haut niveau français. Cependant, Opta a apporté des modifications à son modèle xG, ce qui signifie qu’il n’est pas concluant qu’il s’agisse du pire échec enregistré.

« Comparer les valeurs au centième près avec les clichés précédents est un peu limitatif d’un point de vue méthodologique car ils ne reposent pas exactement sur les mêmes paramètres », précise Opta.

À titre de comparaison, le premier but de Dwight McNeil lors de la victoire 5-1 d’Everton contre Brighton lundi avait un xG de 0,99, ce qui signifie qu’il devrait marquer 99 fois sur 100.

Les buts attendus mesurent la qualité d’une chance en calculant la probabilité qu’elle soit marquée à partir d’une position particulière sur le terrain au cours d’une phase de jeu particulière.

Cette valeur est basée sur plusieurs facteurs antérieurs à la prise de vue. xG est mesuré sur une échelle entre zéro et un, où zéro représente une chance qu’il est impossible de marquer et un représente une chance qu’un joueur devrait marquer à chaque fois.

Ce raté signifie que Lille a désormais cinq points de retard sur Monaco dans la course à la Ligue Europa avec seulement quatre matchs à jouer en Ligue 1.