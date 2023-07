REGARDER: L’arrêt de Gurpreet Singh aide l’Inde à remporter le titre de champion SAFF avec une victoire sur le Koweït

L’équipe indienne de football a prolongé son brillant record aux championnats SAFF avec une victoire sur le Koweït lors de la finale de l’édition 2023 du tournoi au stade Sree Kanteerava de Bangalore mardi.

Les deux finalistes étaient inséparables après la conclusion des 90 minutes réglementaires et cela n’a pas changé avec les prolongations jouées. Le match devait se décider sur une séance de tirs au but et les Blue Tigers ont réussi à garder leur sang-froid et à s’imposer.

Après les 5 pénalités désignées, le score est resté égal à 4-4. Et alors que le match se terminait par une mort subite, l’Indien Mahesh Singh a inscrit son tir au but pour donner l’avantage à l’équipe locale, avant que le gardien indien Gurpreet Singh Sandhu ne se montre à la hauteur de l’occasion.

Le gardien de 31 ans a réussi à repousser les efforts de Khaled Hajiah pour donner à l’Inde la victoire au titre et a envoyé la foule passionnée de Bangalore dans une frénésie.

L’Inde a fait preuve de constance et de caractère tout au long du tournoi alors qu’elle est restée invaincue pendant toute la durée de l’événement à Bengaluru.

L’Inde a commencé la campagne avec un 4-0 pour remonter le moral de ses voisins et de ses rivaux passionnés, le Pakistan, alors que le skipper Sunil Chhetri a réussi un triplé.

Les Blue Tigers ont poursuivi leur belle forme contre le Népal en remportant une victoire 2-0 grâce aux frappes de Chhetri et Mahesh. L’Inde a terminé ses matchs de phase de groupes avec un match nul 1-1 contre le Koweït, au cours duquel l’entraîneur-chef indien Igor Stimac a été expulsé d’un rouge – son deuxième en deux matchs après son expulsion contre le Pakistan.

Stimac s’est vu imposer une interdiction de deux matchs pour son deuxième carton rouge et n’a pas pu être présent dans la zone technique pour les demi-finales et la finale.

L’Indien a devancé le Liban aux tirs au but lors du match des quatre derniers pour sceller un passage en finale contre le Koweït.

L’Inde a traîné tôt après la frappe de Shabib Al Khaldi à la 14e minute pour les visiteurs, mais Lallianzuala Chhangte a égalisé la procédure à la 38e minute avant que les Blue Tigers ne sortent victorieux aux tirs au but.