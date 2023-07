REGARDER | L’armée israélienne tue 5 Palestiniens dans des frappes aériennes en Cisjordanie

L’armée israélienne a mené des frappes de drones à Jénine, en Cisjordanie, ciblant le centre de commandement et le stockage d’armes du groupe militant.

Cinq résidents ont été tués et 27 autres blessés dans la vaste opération antiterroriste qui a suivi un récent raid meurtrier dans le camp de réfugiés de Jénine.

Il y a une escalade de la violence alors que les forces israéliennes intensifient leurs opérations dans le nord de la Cisjordanie au milieu des attaques de groupes armés et de colons.

L’armée israélienne a lancé lundi des frappes de drones dans la zone occupée de Jénine en Cisjordanie dans le cadre d’un « effort antiterroriste de grande envergure » qui, selon le ministère palestinien de la Santé, a tué cinq habitants.

L’opération intervient deux semaines après qu’un raid de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine a fait sept morts et a vu l’utilisation rare de tirs de missiles d’hélicoptères.

Israël a intensifié ses opérations dans le nord de la Cisjordanie, qui abrite la ville de Jénine et son camp de réfugiés adjacent, qui est un bastion des groupes armés palestiniens et où il y a eu une série d’attaques contre des Israéliens ainsi que des attaques de colons juifs contre des communautés palestiniennes .

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que lors de l’opération de lundi, cinq personnes avaient été tuées et 27 blessées.

« Il y a des bombardements aériens et une invasion terrestre », a déclaré à l’AFP Mahmoud al-Saadi, directeur du Croissant-Rouge palestinien à Jénine.

« Plusieurs maisons et sites ont été bombardés… de la fumée monte de partout. »

L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient frappé un « centre d’opérations conjoint », qui servait de poste de commandement à la « Brigade de Jénine », un groupe militant local.

La zone est théoriquement sous le contrôle de l’Autorité palestinienne du président Mahmud Abbas, qui exerce un contrôle administratif partiel sur la Cisjordanie.

L’armée a déclaré que l’opération de lundi matin ciblait un site « d’observation et de reconnaissance », ainsi qu’une installation de stockage d’armes et une cachette pour ceux qui auraient mené des attaques contre des cibles israéliennes au cours des derniers mois.

La violence dans le conflit israélo-palestinien s’est aggravée depuis le début de l’année dernière, y compris sous la dernière administration du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a pris le pouvoir en décembre, une coalition entre son parti Likud et des alliés juifs d’extrême droite et ultra-orthodoxes.

La coalition de Netanyahu comprend des colons extrémistes, dont le ministre de la Sécurité nationale d’extrême droite Itamar Ben-Gvir.

– Pris « par surprise » –

« Les gens savaient que nous allions probablement entrer, mais la méthode de frappe aérienne et notre cible se trouvait en plein cœur du camp les ont essentiellement pris par surprise », a déclaré le porte-parole de l’armée, Richard Hecht, aux journalistes lors d’un briefing en ligne.

« Nous sommes toujours à l’intérieur du camp. Nous continuons à saisir des armes et des munitions » et des « infrastructures »

Il a dit que l’armée poursuivait des « objectifs spécifiques » et « n’essayait pas de tenir le terrain ».

Il n’y avait pas de calendrier précis quant à la fin de l’opération en cours, a déclaré Hecht, ajoutant que son objectif principal était le camp de Jénine.

« Les plates-formes aériennes étaient des UAV (véhicules aériens sans pilote) », a déclaré Hecht, ajoutant qu’il s’agissait d’une opération « au niveau de la brigade ».

Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre des Six jours de 1967.

Hormis Jérusalem-Est annexée, le territoire abrite aujourd’hui environ 490 000 Israéliens qui vivent dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international.

Les Palestiniens, qui cherchent leur propre État indépendant, veulent qu’Israël se retire de toutes les terres qu’il a occupées pendant la guerre des Six jours et qu’il démantèle toutes les colonies juives.

Cependant, Netanyahu s’est engagé à « renforcer les implantations » et n’a exprimé aucun intérêt à relancer les pourparlers de paix, qui sont moribonds depuis 2014.

Dans un autre incident, un jeune Palestinien a également été tué par des tirs israéliens près de la ville cisjordanienne de Ramallah, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Le groupe militant palestinien Jihad islamique a déclaré dans un communiqué que « toutes les options sont ouvertes pour frapper l’ennemi (Israël) en réponse à son agression à Jénine ».

Lors du raid du mois dernier, deux jeunes de 15 ans et au moins un militant figuraient parmi les sept tués. Le raid a vu des tirs de missiles d’hélicoptères dans le cadre des efforts visant à ouvrir la voie aux troupes israéliennes qui ont rencontré une forte résistance, notamment un engin explosif qui a touché un véhicule blindé.

Suite à ce raid, quatre Israéliens ont été tués lorsque deux hommes armés palestiniens ont attaqué une station-service près de la colonie d’Eli en Cisjordanie. Les assaillants ont été abattus.

En réponse, le bureau de Netanyahu a déclaré que son gouvernement accélérerait l’expansion des colonies à Eli, malgré les appels répétés des Nations Unies pour qu’Israël arrête une telle construction.

Cette même semaine, l’armée israélienne a déclaré avoir tué trois membres d’une « cellule terroriste » lors d’une rare frappe de drone en Cisjordanie.

Depuis le début de l’année, au moins 182 Palestiniens, 25 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles des deux camps.

Ils comprennent, du côté palestinien, des combattants et des civils, et du côté israélien, majoritairement des civils et trois membres de la minorité arabe.