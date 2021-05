REGARDER: L’annonce de l’équipe des Lions britanniques et irlandais EN DIRECT! | Actualités du rugby

Les joueurs et les fans de rugby du monde entier seront collés à leurs appareils ce matin alors que l’équipe des Lions britanniques et irlandais pour la tournée en Afrique du Sud est annoncée.

L’annonce sera diffusée en direct sur Sky Sports Mix et sur Sky Sports ‘ Chaîne YouTube à partir de 11h45, mais vous pouvez également vous tenir au courant de toutes les actualités en suivant notre blog en direct tout au long de la journée.

En plus de l’équipe, le skipper 2021 sera également annoncé avec la légende galloise Alun Wyn Jones, le favori pour mener les Lions contre les champions du monde.

En plus des annonces, nous aurons beaucoup de réactions sur notre blog en direct et sur Sky Sports News, plus à 18h ce soir il y aura une annonce spéciale des Lions sur le SSN, Sky Sports Mix et Sky Sports Arena – où nous entendrons les pensées du nouveau capitaine des Lions ainsi que de Warren Gatland, Will Greenwood et Bryan Habana.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder chaque match de la tournée en direct, uniquement sur Sky Sports.