REGARDER: L’ancien gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, fait HOWLER pour ses débuts saoudiens

La vie après Chelsea pour Edouard Mendy a pris un départ difficile alors que le gardien de but a commis une gaffe embarrassante lors de ses débuts à Al-Ahli.

Mendy s’est aligné entre les bâtons pour le match d’ouverture de sa nouvelle équipe en Saudi Pro League contre Al-Hazm vendredi soir.

De retour dans l’élite après une saison à l’extérieur, Al-Ahli a débuté avec une victoire 3-1 – mais leur nouveau numéro un ne voudra pas revoir le but qu’il a encaissé.

Cinq minutes après le début de la seconde mi-temps à Djeddah, avec l’équipe de Matthias Jaissle déjà 2-0 grâce à un doublé d’une autre signature estivale, l’ancien attaquant de Liverpool Roberto Firmino, Mendy a reçu le ballon dans sa surface et a joué une première passe tout de suite – au leader d’Al-Hazm, Vina, qui a procédé au lob du joueur de 31 ans à longue distance.

‌🎥 هدف الحزم الأول ⚽️ فينسيوس سوزا #️⃣ #الأهلي_الحزم#yallaRSL pic.twitter.com/d6QCwQbjkW11 août 2023 Voir plus

Firmino a ensuite réussi son tour du chapeau au milieu de la seconde période, rétablissant le coussin de deux buts d’Al-Ahli.

Mais il est difficile d’ignorer l’erreur de Mendy – qui n’était que trop évocatrice de certaines des erreurs qu’il a commises en possession à Chelsea.

C’est peut-être pour cette raison que les Bleus n’étaient apparemment que trop disposés à se séparer de l’international sénégalais cet été, trois ans seulement après son arrivée en provenance de Rennes.

Quant à savoir qui commencera la campagne 2023/24 dans les buts de Chelsea, cela reste à voir, le nouvel entraîneur-chef Mauricio Pochettino ayant le choix entre Kepa Arrizabalaga – qui lui-même a été lié à un transfert au PSG – et la dernière recrue Robert Sanchez .

EN SAVOIR PLUS

APERÇU DE LA SAISON 2023/24 : Comment chaque club de Premier League, Championship, League One et League Two s’en sortira ce trimestre

CONSEILS FPL 3 joueurs que vous devriez utiliser comme alternative à Erling Haaland en tant que capitaine

QUESTIONNAIRE! Pouvez-vous nous dire les 25 sponsors qui figuraient sur ces maillots ?