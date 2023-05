REGARDER | L’Allemagne subit sa première récession depuis le Covid-19

L’Allemagne a subi sa première récession depuis le début de la pandémie, éteignant l’espoir que la première économie européenne puisse échapper à un tel sort après que la guerre en Ukraine a fait monter en flèche les prix de l’énergie.

La production du premier trimestre a diminué de 0,3% par rapport aux trois mois précédents après une baisse de 0,5% entre octobre et décembre, a annoncé jeudi le bureau des statistiques. Son estimation initiale, le mois dernier, était à la stagnation.

« La réticence des ménages à acheter s’est manifestée dans divers domaines », a déclaré le bureau dans un communiqué. déclaration. « Les ménages ont dépensé moins pour la nourriture et les boissons, les vêtements et les chaussures, et pour l’ameublement. » Ils ont également acheté moins de voitures électriques à mesure que les incitations étaient réduites.

Ailleurs, il y a eu une chute des dépenses publiques, tandis que les investissements ont augmenté, aidés par la construction par temps exceptionnellement chaud pour la saison.

Le résultat est un revers pour l’Allemagne qui, bien qu’échappant aux scénarios les plus sombres redoutés au lendemain de l’invasion russe, a néanmoins succombé à une récession que le chancelier Olaf Scholz semblait exclure en janvier.

Les marchés ont ignoré les chiffres de jeudi, malgré leurs implications pour la performance globale de la zone euro des 20 nations.