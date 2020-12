La récente activité volcanique sur le mont Etna en Italie s’est intensifiée du jour au lendemain, alors qu’un grand ruisseau de lave a craché vers l’ouest depuis le volcan le plus grand et le plus actif d’Europe, mettant les résidents locaux en difficulté à la fin de 2020.

L’éruption du cratère sud-est du volcan de 3329 mètres (10922 pieds) s’est rallumée, ce qui a entraîné un autre épisode de fontaine de lave (connu sous le nom de paroxysme), éclairant le ciel sicilien tôt le matin, avant de les remplir d’épais nuages ​​de fumée. et les cendres.

La visibilité de l’événement a été limitée par ces nuages ​​denses, mais les volcanologues avides ont quand même réussi à capturer des images spectaculaires des sorties de lave.

https://www.facebook.com/ingvvulcani/posts/3458245464223988 https://www.facebook.com/carlo.cassaniti/posts/10224342974232677

Le paroxysme a été plus court mais plus fort que l’événement du 13 décembre et s’est accompagné d’un pic d’activité sismique qui a duré environ deux heures.

Selon certains rapports, l’activité récente pourrait marquer le début d’un nouveau cycle de paroxysmes accrus sur le volcan dans les jours et les semaines à venir, ce n’est pas une nouvelle idéale pour les résidents locaux assiégés alors que la fin de 2020 approche de manière angoissante.

