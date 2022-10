Regarder la vidéo – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

“Posséder!” Lisa Rina a suivi son propre conseil et a fait exactement cela pendant Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills panel des acteurs à BravoCon le 14 octobre, lorsqu’elle s’est fait huer à son entrée dans l’événement. HollywoodLa Vie été témoin de tout l’incident en personne, mais vidéos du moment ont également fait leur chemin sur les réseaux sociaux immédiatement après, et vous pouvez le regarder ci-dessous.

Lisa Rinna se fait huer en marchant sur scène à #BravoCon 💎 #RHOBH pic.twitter.com/hNgudIl5MK – Gibson Johns (@gibsonoma) 14 octobre 2022

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessus, Lisa a surpris les fans lorsqu’elle est montée sur scène après n’avoir pas initialement prévu d’y assister. Et après une saison assez mouvementée de RHOBHdans lequel elle a ciblé Kathy Hilton à propos de certaines choses terribles que Kathy a peut-être dites ou non, Lisa a été accueillie à la fois par des huées et des acclamations de la foule pleine de fans et haineux. Mais rien de tout cela ne semblait déstabiliser Lisa. Elle l’a totalement “possédé” et a renversé la foule alors qu’elle se dirigeait vers son siège aux côtés des co-stars Cristal Minkoff, Dorit Kemsley, Sutton Stracke, Kyle Richard, Garcelle Beauvais et Érika Jayne.

Les fans en ligne ont également eu des réactions mitigées à propos de l’incident. Un fan a déclaré: “Je ne trouverai jamais ça mignon pour les gens du majeur”, tandis qu’un autre a ajouté: “Ce n’est pas mignon pour les gens du majeur. Et désolée, elle méritait les huées (du moment que ça se limite à ça – des huées ! Et rien de plus). Comportez-vous mal et vous en entendrez parler, c’est le nom du jeu ! #rhobh.

Mais un troisième fan a noté les applaudissements que Lisa a également reçus lorsqu’ils ont commenté: “Cela ne ressemble pas à des huées”.

Vouloir plus? Regardez la vidéo complète ci-dessus, puis regardez de nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills diffusé les mercredis à 20h sur Bravo.