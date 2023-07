Regarder la vidéo – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Billy Farrell/BFA/Shutterstock

Elizabeth Banks s’est éclatée pendant ses vacances au lac de Côme, en Italie, et elle l’a prouvé dans sa dernière publication sur Instagram. La femme de 49 ans a montré sa silhouette incroyable dans un bikini à fleurs noir et blanc tout en plongeant dans l’océan depuis son bateau.

Elizabeth a légendé la vidéo, « Le voyage d’anniversaire a coïncidé avec une chaleur record, donc … un jeu d’eau. » Dans la vidéo rapide, vous pouvez voir son haut fleuri noir et blanc décolleté qu’elle a associé au bas taille basse assorti. Outre la vidéo, elle a publié des photos de son histoire, dont l’une la représentait en train de plonger dans l’océan en pointant son dos et en écrivant: « Des petits pains apportés par des squats et un bon éclairage. »

Plus à propos Elizabeth Banks

Elizabeth a publié une multitude de photos et de vidéos fabuleuses de son escapade italienne et ses tenues ne cessent de s’améliorer. En plus de ce bikini, elle a également bercé un minuscule bikini string imprimé cerise rouge et blanc en se promenant sous le porche de son hôtel. Dans la vidéo, Elizabeth a secoué un bikini Shoshanna avec un haut triangle blanc avec des bretelles rouges et un imprimé cerise rouge partout. Elle a stylisé le bikini string avec des bas assortis à couverture complète qui se sont noués sur les côtés. Elle a stylisé son bikini avec une couverture boutonnée en lin arc-en-ciel, des lunettes de soleil marron et un chapeau de soleil beige.

Comme si ses tenues ne pouvaient pas être meilleures, Elizabeth s’est glissée dans une robe longue Reformation à carreaux bleus et blancs avec des manches volantées pour une excursion d’une journée amusante. Elle avait ses cheveux blonds courts dans des vagues naturelles et elle a légendé la photo, « Ce n’est pas une villa, c’est un ancien monastère et je vénère le soleil et le vin ici. Ciao. »

