Regarder la vidéo – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Chelsea Lauren/BEI/Shutterstock

Justin Timberlake, 42, vient de proposer à sa femme de 11 ans, Jessica Biel – encore! Dans un nouveau post Instagram, le Saint Valentin L’actrice de 41 ans s’est blottie contre son mari pour un joyeux selfie sur le green. « Mon petit ami », a-t-elle légendé la photo du 22 mai. Dans la section des commentaires, le hitmaker « SexyBack » a écrit : «Je sais que cela semble fou, mais veux-tu m’épouser ? » avec un emoji yeux de coeur.

L’adorable échange survient après que Justin a apparemment été confondu avec le petit ami de Jessica. Dans une vidéo TikTok du 15 mai, Justin a hilarant adressé un commentaire avec un clip sarcastique. « Je ne sais pas qui tu es mais ta copine ressemble à Jessica Biel. Félicitations », lit-on dans le commentaire, superposé à une vidéo de Justin regardant la caméra tout en balançant une casquette bleue et une paire de lunettes de soleil. « Ouais… ouais », a-t-il dit de façon hilarante en ajustant ses lunettes de soleil.

Après le doux échange sur les réseaux sociaux, les fans de Jessica sur Instagram étaient hors d’eux. « Bro….. Je ne peux pas m’arrêter de rire », a écrit un adepte, tandis qu’un autre a plaisanté, « Quand est-ce que ton petit ami va enregistrer de la nouvelle musique? » « Votre petit ami ressemble à Justin Timberlake », a remarqué un autre avec hilarité.

Justin et Jessica se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie en Italie le 19 octobre 2012 et ont depuis accueilli deux enfants. Et malgré leurs hauts et leurs bas, le célèbre couple semble aller fort. « J’ai parfois l’impression que dix ans se sont écoulés en un clin d’œil », a déclaré Jessica. Accéder à Hollywood pour un entretien en avril 2022. « Et d’autres fois, je me dis: » Oh mon Dieu, dix ans, c’est une durée vraiment importante de la vie de quelqu’un. 7ème ciel La star a également déclaré qu’elle était fière du mariage à long terme. « J’en suis juste très fière », a-t-elle déclaré. « Nous avons eu des hauts et des bas comme tout le monde, et j’en suis vraiment fier, et je suis toujours le plus heureux et j’aime ma vie. »

Jessica et l’ancien chanteur de N-SYNC partagent des fils Silas7 et 2 ans Phinéas.

