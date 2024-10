REGARDER LA VIDÉO | GALERIE DE PHOTOS

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – Abordant les questions d’immigration et d’inflation, ainsi que l’importance du vote, le candidat républicain à la vice-présidence, JD Vance, a rassemblé samedi une foule de partisans chez JWF Industries, dans le centre-ville de Johnstown.

Il a été accueilli par des chants de son nom alors qu’il montait sur scène et a adressé des compliments à la fois à la famille Polacek, qui possède et exploite JWF, pour avoir accueilli l’événement et pour la qualité de l’usine elle-même.

REGARDER LA VIDÉO | Le candidat Vance visite Johnstown

Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance s’adresse à une foule joyeuse lors d’un arrêt de campagne à Johnstown le samedi 12 octobre 2024.

« Eh bien, je dois dire que c’est formidable d’être à Johnstown, en Pennsylvanie », a déclaré Vance. « Et en seulement 25 jours, nous allons rendre cette ville rouge, nous allons rendre la Pennsylvanie rouge et nous allons reprendre le pays et faire de Donald Trump le prochain président des États-Unis. »

Tout au long de ses commentaires, Vance a critiqué la vice-présidente Kamala Harris et sa candidature à la Maison Blanche, critiquant ce qu’il a décrit comme des interviews de « softball » qu’elle a réalisées ces dernières semaines et son rôle dans l’administration du président Joe Biden.

« Nous avons de réelles souffrances dans l’État de Pennsylvanie parce que Kamala Harris ne fait pas son travail », a déclaré le sénateur de l’Ohio.

Il a ensuite blâmé Harris pour l’augmentation du coût de l’épicerie et du prix de l’immobilier, contrastant avec la politique du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump comme réponse à ces malheurs.

Vance a également encouragé les participants au rassemblement à se présenter aux urnes et à voter pour le ticket Trump-Vance, leur conseillant de se rendre sur place. www.swampthevoteusa.com s’inscrire avant la date limite du 21 octobre.

« Nous devons amener tout le monde aux urnes », a-t-il déclaré. « Si nous y parvenons, si nous faisons entendre notre voix, nous reprendrons ce pays. »

Il a ajouté que ce qu’une deuxième présidence Trump « signifie pour moi, c’est que nous ne laissons pas derrière nous des communautés comme Johnstown ».

Les amateurs de rallye

Pour Olivia McClelland, 15 ans, résidente de Hopwood, il s’agissait de son premier rassemblement politique Trump-Vance – un élément de sa liste de priorités qu’elle souhaitait rayer depuis un certain temps.

Christy Mason, sa mère, a déclaré que la jeune femme avait demandé à plusieurs reprises à se rendre à un événement Trump ou Vance, mais que d’autres engagements l’en empêchaient toujours.

Lorsqu’il a été annoncé que Vance se rendrait à Johnstown, la famille a décidé que le trajet d’environ une heure et demie en valait la peine.

« Je suis très heureux », a déclaré McClelland. « Je suis très chanceux d’être ici. »

Son intérêt pour la politique a commencé il y a quelques mois alors qu’elle étudiait les anciens présidents, a-t-elle déclaré.

Elle a toujours aimé l’histoire et enquêter sur les politiques des anciens chefs d’État a été une entreprise fascinante.

McClelland a déclaré qu’elle admirait ceux qui ont poursuivi la Maison Blanche en mettant le service au pays en première ligne de leur campagne et qu’elle souhaitait que les politiciens à tous les niveaux reviennent sur cette voie.

C’est pourquoi elle soutient Trump et Vance, a déclaré McClelland.

« Je pense que des gens comme Trump, des gens comme Reagan, des gens comme (les Kennedy) – ils améliorent la société », a-t-elle ajouté.

McClelland faisait partie des quelques centaines de visiteurs vêtus de vêtements rouges, blancs et bleus et d’équipements « Make America Great Again » rassemblés dans un entrepôt de JFW avec des grues de deux tonnes en vue et un immense drapeau américain en toile de fond pour entendre Vance.

D’autres sont arrivées après le début du rallye.

En dehors du rassemblement, un stand avec des produits Trump-Vance a été installé, présentant une variété de tenues politiques allant des drapeaux et des T-shirts aux chapeaux et bien plus encore.

Brittany Hybki et sa mère Missy Botteicher étaient deux des nombreux participants qui se sont arrêtés à l’installation pour acheter du matériel, Botteicher portant un drapeau Trump comme cape.

« J’étais très excité quand j’ai appris l’arrivée de JD », a déclaré Hybki.

La femme de 36 ans a déclaré qu’elle était passionnée par la politique depuis l’âge de 18 ans, notant que ses idéaux s’alignaient mieux sur les politiques républicaines, même si elle avait grandi dans une famille démocrate.

C’est pourquoi elle envisage de voter pour Trump une troisième fois.

« Nous devons rendre à l’Amérique sa grandeur », a déclaré Botteicher.

Elle était également ravie de visiter le rassemblement et de voir Vance parler.

« Je me sens honoré que quelqu’un comme JD Vance vienne à Johnstown », a déclaré Botteicher.

Elle a ajouté que le candidat à la vice-présidence était « très accessible » en raison de son éducation de classe moyenne.

Autres intervenants

Avant de parler, Vance a eu une visite privée de la JWF où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés du personnel militaire – dont quelques-uns ont également été mis en scène comme toile de fond pour l’événement.

William Polacek, président-directeur général de la société, a déclaré que le sénateur de l’Ohio souhaitait inspecter l’opération en raison de son service dans le Corps des Marines des États-Unis.

Le chef d’entreprise a déclaré que Vance voulait voir quelle était « la technologie la plus récente et la plus performante ».

La JWF n’est pas étrangère aux visiteurs politiques, notamment à l’échelle nationale.

En 2016, Mike Pence, alors candidat à la vice-présidence – ancien colistier de Trump – a fait un arrêt de campagne chez le fabricant.

Cependant, cette fois-ci, c’était différent, a déclaré Polacek, en raison des antécédents de Vance.

« Il peut voir de quoi parle Johnstown », a-t-il déclaré. « Il a grandi dans une petite ville – il a eu des débuts modestes comme moi et je pense que cela le rend très spécial. »

Polacek a également déclaré que beaucoup de gens étaient ravis de voir Vance parler, en particulier après son débat contre le candidat démocrate à la vice-présidence et gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

Vance « a fait monter tout le ticket », ce qui n’est pas typique, a-t-il déclaré.

Nick Birko, 25 ans, résident d’Ebensburg, s’est dit impressionné de voir autant de politiciens visiter Johnstown au cours des derniers mois.

« Je pense que leur présence ici est assez… importante », a-t-il déclaré.

Avant Vance, Harris a fait un arrêt de campagne en septembre pour visiter une entreprise du centre-ville, et Trump a organisé un rassemblement au 1st Summit Arena @ Cambria County War Memorial en août.

Birko a déclaré qu’il n’aurait jamais pensé que les candidats mettraient autant l’accent sur une ville du sud-ouest de la Pennsylvanie, mais il était heureux qu’au moins Vance ait prévu un sommet de campagne dans la ville.

Avant que le sénateur de l’Ohio ne monte sur scène, la foule a entendu une liste d’orateurs, dont les représentants républicains américains GT Thompson et John Joyce, ainsi que la candidate républicaine à la représentation de l’État, Amy Bradley.

Bradley, président-directeur général de la Chambre régionale de Cambria, a évoqué l’importance de soutenir les petites entreprises et a blâmé Biden et Harris pour l’inflation dans le Commonwealth.

Elle a également encouragé le groupe à voter le 5 novembre pour garantir que Trump soit réélu, comme l’ont fait d’autres.

Thompson a déclaré que l’élection de Trump et de Vance était primordiale pour l’avenir du pays et a rempli un bulletin de vote sur scène pour voter pour les candidats républicains.

« Il est temps de tourner la page et de clore ce livre de cauchemars une fois pour toutes », a-t-il déclaré à propos de l’administration Biden-Harris.

Joyce a déclaré que les citoyens avaient « vu la disparition de l’Amérique sous l’administration Biden-Harris » et a vanté la « force » d’une présidence Trump comme une nécessité d’y revenir.

« Rendons ce comté rouge », a déclaré le commissaire du comté de Cambria, Keith Rager, après avoir dirigé le serment d’allégeance.