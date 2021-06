Regarder la télévision et travailler sur un seul écran avec le moniteur intelligent Do-It-All de Samsung – Samsung Global Newsroom

De plus en plus, les utilisateurs contemporains poursuivent des modes de vie minimalistes qui offrent toujours des expériences exceptionnelles. Et, alors qu’ils cherchent à vivre une vie plus enrichissante avec moins, les appareils multifonctionnels qui effectuent un certain nombre de tâches différentes en une seule deviennent de plus en plus importants. De tels appareils font vraiment tout en aidant l’utilisateur à éviter l’encombrement tout en améliorant de manière significative sa qualité de vie.

Ci-dessous, Samsung Newsroom plonge dans la série Samsung Smart Monitor, qui offre toutes les fonctions clés d’un téléviseur et d’un moniteur, vous permettant d’utiliser la solution comme moniteur lorsque vous travaillez, puis comme téléviseur lorsqu’il est temps de vous détendre. Après avoir déballé le moniteur, Newsroom fournit quelques conseils pratiques sur la façon de tirer le meilleur parti de votre Samsung Smart Monitor, ce qui vous permet de tout faire tout en conservant une esthétique minimaliste.

Déballage et configuration du Samsung Smart Monitor

Samsung Electronics a récemment ajouté un produit grand écran de 43 pouces à résolution UHD à sa gamme de moniteurs intelligents M7, et a également introduit des éditions blanches de sa gamme de produits M5. L’image ci-dessus montre le moniteur M5 32 pouces non emballé. Comme illustré, la boîte comprend le moniteur, la télécommande, le câble HDMI, le support, le câble d’alimentation et la base du support.

L’installation de votre moniteur est très simple, avec les instructions d’installation incluses dans la boîte. Tout d’abord, fixez le col du support à la base, puis vissez-le en bas. Après cela, vissez simplement le col du support dans la partie inférieure du moniteur, placez le moniteur sur un bureau ou une table, et vous êtes prêt à commencer !

Après l’assemblage, connectez le câble d’alimentation et appuyez sur le bouton d’alimentation situé sous le logo pour allumer le moniteur. Sélectionnez la langue de votre choix, connectez-vous au Wi-Fi, puis connectez votre compte Samsung. Vous êtes maintenant prêt à partir ! Si vous souhaitez utiliser la fonction de reconnaissance vocale de la télécommande, c’est également une bonne idée d’enregistrer votre voix à ce moment-là.

Conseil utile ① Établissez simplement une connexion Wi-Fi pour profiter des services OTT

Alors que la plupart des autres moniteurs nécessitent que vous les connectiez à un PC ou à un autre appareil, le Samsung Smart Monitor vous permet de profiter d’un large éventail de contenus avec uniquement le moniteur lui-même une fois que vous avez terminé la configuration initiale. En effet, tous les modèles Smart Monitor sont équipés du hub intelligent basé sur Tizen OS, ce qui élimine les tracas et vous oblige uniquement à établir une connexion Wi-Fi afin de profiter de tous vos services OTT préférés,1 y compris Netflix et YouTube, en haute définition époustouflante.

Si vous ne vous abonnez pas à un service OTT particulier, vous pouvez utiliser l’application TV Plus de Samsung, qui est fournie sur les téléviseurs intelligents Samsung. Sélectionnez l’icône Samsung TV Plus sur l’écran principal et vous êtes instantanément connecté à un large éventail de contenus, notamment des films, des séries, des émissions de variétés, des actualités et des émissions sportives. Si vous ne savez pas quoi regarder, la fonction Universal Guide, qui propose des recommandations de contenu basées sur l’analyse de l’IA des préférences de l’utilisateur et de ce qui est populaire à l’époque, peut être d’une grande aide.

Quel que soit le type de contenu que vous aimez regarder, la résolution d’affichage reste un facteur très important lorsqu’il s’agit d’expériences de visionnage de haut niveau. Le moniteur intelligent M7 de 43 pouces de Samsung prend en charge la résolution 4K, ce qui améliore considérablement la qualité de votre contenu. Le modèle M5, qui prend en charge la résolution FHD, met également un contenu vivant et réaliste sous vos yeux. Ce haut degré de résolution vous permet également d’analyser de près et de modifier minutieusement des images de haute qualité lorsque vous travaillez sur des graphiques ou des vidéos.

La fonction Adaptive Picture, qui ajuste automatiquement la luminosité sur 42 niveaux en fonction des changements de l’environnement, est également utile lorsque vous utilisez le moniteur pendant de longues périodes. Cela vous permet de toujours profiter de votre contenu avec une résolution nette et éclatante, car la fonction optimise la luminosité en fonction de divers facteurs tels que la présence de la lumière du soleil, l’éclairage fluorescent et l’obscurité.

Conseil utile ② Une multitude d’options de connectivité pour ordinateurs portables et smartphones

Que vous ayez à télécharger des photos et des vidéos à partager ou que vous ayez besoin d’accéder rapidement à un fichier de travail, le Samsung Smart Monitor dispose d’une option de connexion qui vous convient, la gamme offrant une prise en charge de la connexion pour une large gamme d’appareils portables.

La série Smart Monitor M7 dispose d’un port USB Type-C à l’arrière qui lui permet d’être facilement connecté à un smartphone ou un ordinateur portable afin que vous puissiez vous mettre rapidement au travail.

Avec la connexion par câble USB Type-C, vous pouvez même recharger votre appareil avec une charge allant jusqu’à 65 W pendant que vous travaillez, éliminant ainsi tout problème de manque de batterie pendant que vous travaillez dur. Cela réduit le besoin de câbles, vous permettant de profiter d’un espace de bureau sans encombrement et sans câbles ni connecteurs encombrants.

Un autre moyen pratique d’utiliser la mise en miroir d’écran est avec Samsung DeX, qui connecte le moniteur à un smartphone ou un ordinateur portable avec une seule touche. Tout d’abord, déroulez le menu en haut de l’écran du smartphone, puis sélectionnez l’icône DeX. Dans la liste des appareils sans fil, sélectionnez « Smart Monitor » pour vous connecter. Après cela, vous pouvez ouvrir l’application que vous utilisiez sur votre smartphone directement sur le Smart Monitor. À partir de là, votre smartphone peut être utilisé comme pavé tactile ou pour faire autre chose si vous préférez l’utiliser pour effectuer plusieurs tâches.

Pour une expérience de mise en miroir encore plus rapide, utilisez la fonction Tap View, qui active la mise en miroir en appuyant simplement sur l’appareil mobile sur le bord du moniteur. Ouvrez simplement l’application SmartThings sur votre smartphone et activez les fonctions Tap View et Tap Sound, et vous êtes prêt à partir ! Après cela, appuyez simplement sur le bord du moniteur avec votre smartphone et vous verrez une fenêtre contextuelle pour la connexion entre votre appareil et votre moniteur.

Les utilisateurs d’Apple voudront peut-être également consulter la première intégration Apple AirPlay2 de la série Smart Monitor. Cela vous permet de visionner des films, de la musique et des photos enregistrés sur votre smartphone ou ordinateur portable Apple sur grand écran. Connectez votre smartphone au même réseau Wi-Fi que votre Smart Monitor, puis déroulez le menu supérieur sur le smartphone. Sélectionnez Screen Mirroring et localisez l’option « Smart Monitor ». Lorsque vous connectez votre ordinateur portable à votre moniteur de cette manière, vous pouvez même créer une configuration à deux moniteurs pour une réalisation encore plus précise des tâches de conception et d’édition.

Conseil utile ③ Optimisez votre configuration de travail à distance

Après une longue journée de travail, vous rentrez chez vous avec l’intention de vous détendre. Mais alors, vous vous souvenez soudain que vous avez oublié d’accomplir une tâche au travail ! Existe-t-il un moyen d’effectuer cette tâche à la maison avec uniquement votre moniteur et aucun PC disponible ? Avec votre Samsung Smart Monitor, c’est possible.

Depuis Accueil, accédez au menu Accès à distance pour trouver une gamme d’options de connexion à distance. Sélectionnez l’icône PC distant, puis saisissez l’adresse IP et les informations relatives au PC de votre ordinateur de travail. À partir de là, vous pourrez accéder à distance à votre ordinateur de travail et à tous les fichiers qu’il contient. De plus, enregistrez les comptes que vous utilisez fréquemment en tant que profils séparés sur votre moniteur pour vous permettre d’y accéder rapidement et facilement sans avoir à saisir vos informations à chaque fois.

En connectant votre compte Microsoft 365, vous pouvez même travailler sur des fichiers sur un PC externe sans avoir à vous connecter au PC lui-même. Sélectionnez l’icône Office 365 et connectez-vous à votre compte personnel pour accéder à une plate-forme cloud dans laquelle vous pouvez ouvrir et modifier des documents sur lesquels vous travailliez auparavant sans restrictions. Ensuite, lorsque vous êtes de retour au bureau, accédez simplement au système cloud sur votre ordinateur de bureau pour continuer à travailler sur le document sur lequel vous travailliez depuis chez vous. Avec votre moniteur intelligent Samsung, tant que vous disposez d’une souris et d’un clavier, vous pouvez travailler à distance avec uniquement le moniteur, sans avoir besoin d’une connexion PC.

Conseil utile ④ La télécommande tout usage qui vous donne un contrôle total

Supposons que vous souhaitiez afficher quelque chose ou lire une vidéo sur votre Samsung Smart Monitor, mais qu’il n’est pas pratique de connecter un clavier ou une souris. Dans cette situation, la télécommande polyvalente du Samsung Smart Monitor est une bouée de sauvetage. Cette télécommande vous permet d’utiliser les boutons haut, bas, gauche et droite de la télécommande pour contrôler le curseur de la souris et accéder à toutes les fonctions du moniteur où que vous soyez. Pour les applications de navigation Web et de visualisation OTT fréquemment utilisées, il existe même des boutons intégrés sur la télécommande qui vous permettent d’y accéder directement.

La télécommande de la série Smart Monitor prend également en charge un assistant vocal qui propose neuf langues différentes, pour les moments où il est plus pratique de prononcer vos commandes. Cet assistant vocal peut être utilisé pour contrôler le moniteur, ainsi que pour accéder et naviguer dans les menus de paramètres, de recherche et de questions-réponses. Pour utiliser la commande vocale, appuyez simplement sur le bouton en forme de micro en haut de la télécommande et prononcez vos commandes. En plus de Samsung Bixby, Amazon Alexa et Google Assistant sont également activés sur la télécommande, vous permettant d’accéder à une vaste gamme de services quand vous le souhaitez.2

Et le modèle Samsung Smart Monitor 43 pouces M7 est même livré avec une télécommande à énergie solaire respectueuse de l’environnement qui ne nécessite pas l’utilisation de piles jetables. Un panneau solaire voltaïque au dos de la télécommande contribue à protéger l’environnement en générant de l’énergie même dans des environnements intérieurs peu éclairés.

Que vous cherchiez à travailler ou à jouer, le Samsung Smart Monitor est là pour étayer votre expérience. En plus de pouvoir être utilisé comme téléviseur lorsque vous souhaitez vous détendre et regarder votre contenu préféré, la solution peut également être utilisée comme un moniteur de haut niveau sur lequel vous pouvez effectuer des tâches. Optimisé pour les modes de vie minimalistes et à domicile d’aujourd’hui, le Smart Monitor de Samsung permet un mode de vie plus intelligent et plus confortable à la maison.

1 Google Assistant sera activé en juin et Amazon Alexa sera activé en juillet suite à une mise à jour OTN (Over The Network)

2 La disponibilité des services peut varier selon les régions et chaque service ou plateforme OTT est disponible après abonnement