REGARDER: la star de Boca Juniors Rojo brandit un EXTINCTEUR dans des scènes sauvages alors que les joueurs affrontent la police après la défaite de Libertadores

Les six fois vainqueurs, dont la finale du Superclasico contre River Plate, son grand rival de Buenos Aires, a dû être déplacé de l’autre côté de l’Atlantique à Madrid en raison de la violence des supporters, ont perdu contre les champions 2013 à 12 mètres à Belo Horizonte.

Avec les deux jambes à égalité 0-0, les hôtes de Mineirao ont pu l’emporter 3-1 lors des tirs au but grâce à l’héroïsme d’Everson, qui a sauvé deux tirs au but.

Pourtant, une équipe de Boca furieuse qui avait un but exclu par VAR s’est dirigée vers le tunnel pour atteindre les officiels du match – selon le média brésilien Globoesporte – qui s’étaient réfugiés dans le vestiaire de l’équipe locale.

Revoltados com a eliminação, os jogadores do Boca Juniors tentaram invadir o vestiário do Atlético. E quem encarou os argentinos de peito aberto foi o presidente do Galo, Sérgio Coelho. pic.twitter.com/b5EPE61cFv – O Tempo (@otempo) 21 juillet 2021

Des images ont montré qu’un certain nombre de stars de Boca, dont l’ancien défenseur de Manchester United, Marcos Rojo, mettent la main sur des objets tels que des extincteurs et des barrières métalliques, qui ont été jetés à la porte.

De plus, Rojo a également été surpris en train de donner un coup de poing à un agent de sécurité avec un droit rapide dont son proche homonyme et compatriote, l’ancien champion du monde de boxe à deux poids Marcos Maidana, aurait été fier.

🔥Más imágenes de una noche caliente en Brasil 🇧🇷📹 Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo mano a mano con la seguridad de Atlético Mineiropic.twitter.com/dUor5STsrt – El Grafico (@elgraficoweb) 21 juillet 2021

😅 Seul Marcos Rojo ramasserait un extincteur dans une bagarre de tunnel !pic.twitter.com/ywH0Af8jlv – Le sportif (@TheSportsman) 21 juillet 2021

La police a été forcée d’intervenir pour tenter de réduire les tensions, avec des informations selon lesquelles ils auraient utilisé des gaz lacrymogènes sur des membres de l’équipe à l’extérieur et leur personnel, étayées par des séquences vidéo montrant un Cristian Pavon affaibli trébuchant et toussant dans le couloir.

Alors que le joueur de l’Atletico Mineiro Savio s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler les blessures subies lors de la bagarre, il a été allégué que huit membres de l’équipe de voyage de Boca, dont certains administrateurs, ont été arrêtés.

Le reste de la délégation s’est dirigé vers le poste de police et a refusé de partir tant que leurs collègues n’avaient pas été libérés, l’ambassadeur argentin à Belo Horizonte étant également intervenu pour empêcher ses compatriotes d’être détenus.

Então, o Savinho não tem 18 anos completos e foi agredido por um jogador do @BocaJrsOficial. Isso vai dar merda e aconselho ao time argentino a procurar um bom Advogado para segurar essa bomba. @hevertonfutebol@LibertadoresBR@CONMEBOL@Miltonneveshttps://t.co/cN3JTBQYIEpic.twitter.com/1vOFFyRWfS – Lauro Lima ️🐓 ✊🏼 (@laurocesar77) 21 juillet 2021

À temps plein, le milieu de terrain de Boca Diego Gonzalez a déclaré : « Sans aucun doute, tout le monde peut voir que [we were robbed]. Nous avons marqué un bon but et le fait est que nous méritions également de gagner le premier match.

« Ça fait mal, on se sent mal. CONMEBOL [the South American Football Confederation] il faut regarder l’arbitrage. »

Et c’est quelque chose qui a été repris par la légende du club et vice-président Juan Roman Riquelme, qui a déclaré : « Nous rivalisons équitablement, nous gagnons à juste titre les deux matchs, mais nous sommes éliminés. C’est difficile quand ils ne veulent pas vous donner de buts. »

« C’est inquiétant, soi-disant le problème de la VAR est d’être plus précis et de ne pas tricher. C’est une très belle compétition, mais c’est malheureux. La Copa Libertadores n’est ni sérieuse ni juste. »

Les joueurs de Boca Juniors affrontent la police à propos de la sortie de la Copa Libertadores et du but refusé par VAR. 👀pic.twitter.com/MqqTzYl01j – 101 grands buts (@101grands buts) 21 juillet 2021

Selon les scènes lamentables après le coup de sifflet à temps plein, Riquleme a expliqué que, « Quand ils étaient dans les vestiaires, vous voyez une personne en costume qui a poussé les garçons et les a insultés… Les policiers ont jeté des gaz au visage des joueurs.

« Ils gazent, tu fais quoi ? Tu te défends ou tu les laisses te frapper ? Tu vois le président jeter des bouteilles, la police… Ils ne leur disent rien. C’est la vérité. »