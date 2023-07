Regarder la Ryder Cup à l’Open : Padraig Harrington peut-il stimuler les espoirs d’un choix historique pour l’équipe européenne ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le légendaire entraîneur de golf Pete Cowen affirme que Padraig Harrington, 51 ans, mérite une place dans l’équipe européenne avant la Ryder Cup à Rome et révèle que la puissance accrue l’a récemment aidé à améliorer son jeu

Le temps presse pour que les joueurs se fraient un chemin vers la Ryder Cup, mais un ancien capitaine pourrait-il être une option en tant que choix de capitaine pour l’équipe européenne à Rome ?

La campagne de qualification pour l’équipe de Luke Donald se déroule jusqu’au début du mois de septembre, lorsque les trois meilleurs joueurs de la liste de points européenne et les trois suivants de la liste de points mondiale seront rejoints par six sélections du capitaine.

Plusieurs membres de la dernière équipe européenne de la Ryder Cup ne pourront pas concourir cette fois-ci après être passés au LIV Golf, tandis que Padraig Harrington – qui était capitaine lors de la défaite de 2021 à Whistling Straits – garde l’espoir de se frayer un chemin dans les plans de Donald.

Jon Rahm pense que Sergio Garcia devrait être autorisé à jouer à la Ryder Cup et estime que la politique fait obstacle à un grand événement

Harrington est sans victoire sur le DP World Tour depuis 2016, mais a gagné cinq fois en 13 mois sur le PGA Tour Champions, où il s’est classé parmi les sept premiers dans six de ses huit départs, l’ancien major cherchant à impressionner à nouveau dans le 151e. Ouvert au Royal Liverpool.

Le joueur de 51 ans deviendrait le joueur le plus âgé de l’histoire de la Ryder Cup devrait faire une septième apparition pour l’équipe européenne au Marco Simone Golf Club, avec l’ancien coéquipier Darren Clarke et l’entraîneur Pete Cowen, tous deux le soutenant pour être sélectionné. .

« Je le choisirais, sans aucun doute », a déclaré Cowen lors de l’émission On the Range du R&A. « La façon dont il joue et son expérience. Il sera formidable dans la salle d’équipe et vous pouvez compter sur lui sous pression

« Il joue très bien, donc il serait certainement dans mon équipe. »

Les vues de Cowen ont été reprises par Clarke, qui a dit Sky Sports Nouvelles: « Il y a de la concurrence là-bas pour les places, mais la façon dont Harrington a joué avec nous sur le Champions Tour, il frappe la balle plus loin maintenant qu’il n’a jamais frappé la balle.

Padraig Harrington pourrait-il faire partie de l’équipe européenne de la Ryder Cup en septembre ?

« Son jeu est si solide jusqu’au green. Il joue merveilleusement bien, donc c’est une bonne position pour Luke (Donald) d’avoir des choix de gars qui jouent bien, donc s’il devait choisir Padraig (Harrington), je ne serais pas surpris. »

Harrington ouvert à un changement d’horaire pour stimuler les espoirs

Harrington a terminé quatrième lors de l’ouverture de la saison du championnat HSBC d’Abu Dhabi et a affiché un top 10 sur le PGA Tour en avril au Valero Texas Open, l’Irlandais s’étant également bien comporté à l’US Open et impressionnant au Genesis Scottish Open avant de disparaître. fin de semaine.

Padraig Harrington a fait six apparitions consécutives pour Team Europe entre 1999 et 2010

Le triple vainqueur majeur avait l’intention de jouer sur le PGA Tour Champions au cours de l’été, mais serait prêt à jouer davantage sur le DP World Tour si cela augmentait ses chances d’une première apparition à la Ryder Cup depuis 2010.

« Je joue mieux, je m’améliore et je fais mieux les choses, a déclaré Harrington à Sky Sports vendredi. « Le Champions Tour m’a permis de mieux me concentrer et j’ai commencé à faire mieux.

« Donc je suis dans un endroit agréable, je verrai comment je joue au cours des deux prochaines semaines [Scottish Open and The Open] puis discutez avec Luke (Donald) et si nécessaire, je changerai mon emploi du temps et reviendrai jouer quelques-uns en Europe.

Rory McIlroy sera un élément clé de l’équipe Ryder Cup de Luke Donald à Rome

« Mon intention était d’aller jouer certains événements du Champions Tour, mais si je suis vraiment en lice, je suis prêt à faire l’effort et à changer mon emploi du temps et à revenir et à le prouver. »

L’équipe Europe telle qu’elle est

Rory McIlroy a prolongé son avantage en tête de la liste des points européens avec sa superbe victoire au Genesis Scottish Open dimanche, où il a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour remporter un deuxième titre consécutif en Rolex Series.

Faits saillants d'un tour final dramatique alors que Rory McIlroy a remporté une victoire spectaculaire sur Robert MacIntyre à l'Open d'Écosse

McIlroy mène Jon Rahm sur cette liste et a comblé l’écart sur l’Espagnol sur la liste des points mondiaux, tandis que Robert MacIntyre a dépassé Yannik Paul et Adrian Meronk dans les places de qualification automatique avec sa deuxième place au Renaissance Club.

Viktor Hovland, Tyrrell Hatton et Matt Fitzpatrick détiennent les autres places automatiques dans l’état actuel des choses, tandis que Tommy Fleetwood, Victor Perez et Shane Lowry se cachent derrière avec seulement une poignée d’épreuves de qualification restantes.

Quels joueurs de LIV pourraient figurer dans l’équipe américaine ?

Les majors sont la seule opportunité pour les joueurs américains de LIV de gagner des points de qualification pour la Ryder Cup, ce qui signifie que l’événement de cette semaine est la dernière chance de les impressionner et de les forcer à participer aux plans de Zach Johnson pour l’équipe américaine.

Le capitaine américain de la Ryder Cup, Zach Johnson, a déclaré lors du championnat PGA de mai qu'il n'était pas sûr de choisir des joueurs de LIV Golf pour l'événement de cette année.

Koepka est bien placé pour se qualifier automatiquement après sa deuxième place au Masters en remportant le championnat PGA cette année, tandis qu’une solide performance cette semaine pourrait mathématiquement lui assurer une place dans l’équipe américaine.

DeChambeau a terminé parmi les quatre premiers lors de la victoire de Koepka à Oak Hill et a terminé deuxième de l’événement LIV du mois dernier à Valderrama, où Gooch a renforcé sa prétention au choix du capitaine en enregistrant une troisième victoire de la saison.

Rory McIlroy dit que Brooks Koepka mérite de faire partie de l'équipe des États-Unis pour la Ryder Cup, mais ses sentiments sont différents pour les joueurs européens de la tournée LIV

Johnson – qui a remporté ses cinq matchs lors de la victoire record de l’équipe américaine à la Ryder Cup en 2021 – arrive avec le top 10 lors de ses trois derniers départs mondiaux, tandis que Reed n’était qu’à un coup en arrière lors du dernier événement de la LIV Golf League à Londres. plus tôt ce mois-ci.

Si l’un des membres du contingent américain était couronné champion golfeur de l’année cette semaine, il serait difficile pour Johnson de ne pas les inclure parmi les six choix de son capitaine lorsqu’il finalisera son équipe fin août.

