Le comédien Hasan Minhaj a été accusé récemment New yorkais histoire de magazine de fabrication ou d’exagération des histoires personnelles qu’il raconte dans sa routine de stand-up. L’article suggérait qu’il n’était pas véridique dans ses récits de ses expériences de vie, en particulier celles liées à ses expériences en tant qu’Américain musulman et Américain d’origine asiatique. En réponse à cet article, Hasan Minhaj, Le spectacle quotidien ancien élève, a publié une vidéo détaillée de 21 minutes réfutant les allégations.

L’article dans Le new yorker a laissé entendre qu’Hasan Minhaj a peut-être élargi la vérité en partageant ses rencontres personnelles avec le racisme, l’islamophobie et les défis politiques.

Regardez la vidéo ici :

En réponse à Le New-Yorkais affirme, Hasan Minhaj offre des détails supplémentaires sur trois histoires de sa routine de stand-up qui ont fait l’objet d’un examen minutieux. Ces histoires impliquent son expérience d’avoir été refusé pour un rendez-vous de bal en raison du racisme, ses rencontres avec des forces de l’ordre infiltrées surveillant la communauté musulmane dans sa ville natale et un incident personnel impliquant une alerte à l’anthrax à sa résidence.

Au début de la vidéo, il a dit qu’il comprenait si les fans demandaient : “Hasan Minhaj est-il juste un escroc qui utilise le faux racisme et l’islamophobie pour faire avancer sa carrière ? Parce qu’après avoir lu cet article, je penserais aussi cela.”

“Je veux juste dire à tous ceux qui se sont sentis trahis ou blessés par mon stand-up, je suis désolé. J’ai fait des choix artistiques pour m’exprimer et faire ressortir des problèmes plus importants qui me touchent, moi et ma communauté, et je me sens horrible d’avoir laissé tomber les gens. “.

“Et la raison pour laquelle je me sens horrible, c’est parce que je ne suis pas un psychopathe”, a-t-il ajouté. “Mais cet article du New Yorker m’a définitivement fait ressembler à tel.” Il a déclaré que l’article était “inutilement trompeur, non seulement sur mon stand-up mais aussi sur moi en tant que personne. La vérité est que le racisme, la surveillance du FBI et les menaces contre ma famille se sont produits.”

“Je vais donc faire la chose la plus Hasan Minhaj qui soit : je vais approfondir mon propre scandale, avec des graphiques, parce qu’il y a tellement de preuves que j’ai données au New Yorker et qu’ils ont ignorées, que je veux te montrer”, a-t-il poursuivi.

Selon Le journaliste hollywoodien, dans le spécial Netflix de Minhaj Roi des retrouvaillesil raconte l’histoire d’avoir invité une fille blanche (à qui il donne le pseudonyme de “Bethany Reed”) au bal de promo, pour ensuite se présenter chez elle et se faire dire par sa mère que Bethany ne l’accompagnera pas parce que sa famille ne le fait pas. Je ne veux pas que leur fille soit en photo avec « un garçon brun ».

“La mère de Bethany a vraiment dit ça, c’était juste quelques jours avant le bal”, a-t-il déclaré dans la vidéo. “J’ai créé la scène du seuil pour plonger le public dans la sensation de ce moment, que j’ai raconté au journaliste.”

Dans la vidéo, Hasan Minhaj diffuse un extrait audio d’une partie de sa conversation avec l’écrivain Clare Malone, où ils discutent de la scène particulière en question.

De plus, la vidéo présente des e-mails et des SMS échangés entre Minhaj et Bethany, démontrant qu’il a fourni ces preuves au magazine. Ces messages montrent Bethany exprimant sa gratitude à Minhaj pour ses efforts pour la protéger, elle et sa famille.