Le vainqueur indien de la Coupe du monde et ancien entraîneur-chef des Men in Blue, Ravi Shastri, était présent à Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique ce week-end et a vu le pilote Red Bull et double champion en titre Max Verstappen remporter une nouvelle victoire. dans une campagne stellaire.

Shastri, qui a fait sa marque dans le monde des commentaires sportifs, était sur le qui-vive avec sa vision de la course avant l’extinction des feux et a prononcé une remarque entraînante d’une manière qui est devenue en quelque sorte la marque de fabrique de l’homme de 61 ans.

«Ça va être rapide, ça va être furieux et ils vont y aller comme un diable. Laissez-moi vous assurer que », a commencé Shastri.

« Jusqu’à présent, c’est un bulldozer sur la piste », a-t-il poursuivi.

« Attention à cette course. Max (Verstappen) a été brillant. Attention à Charles (Leclerc), attention à Oscar (Piastri) », a déclaré le batteur par excellence.

«Cet endroit va être revitalisé pour les deux prochaines heures. Et s’il y a un bouleversement ici, ça va être encore plus accéléré », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde.

« Nous sommes tous prêts et prêts à partir », a conclu la vidéo de Shastri.

La course en Belgique est allée au scénario pour l’équipe Red Bull qui a remporté un 1-2 avec Verstappen devant Sergio Perez, qui a terminé deuxième. Avec la victoire à Spa-Francorchamps, l’équipe autrichienne a prolongé son record de victoires à toutes les courses cette année.

Verstappen est loin devant son plus proche challenger et coéquipier Perez au classement des pilotes avec 314 points après ses 10 victoires en course cette campagne.

Perez a amassé 189 points grâce à ses 2 victoires en course et ses 7 podiums au total depuis le début de la saison en cours.

Red Bull est également en tête du classement des constructeurs avec 503 points après avoir remporté les 12 courses jusqu’à présent. Ils affichent également un total de 19 podiums cette saison avec leurs deux pilotes utilisant la brillante voiture que le constructeur autrichien a sortie cette saison.

La prochaine course du calendrier aura lieu à Zandvoort aux Pays-Bas.