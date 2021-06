REGARDER: La police turque utilise des gaz lacrymogènes pour briser la marche des fiertés non autorisée à Istanbul

La police anti-émeute turque a déployé des munitions de contrôle des foules pour disperser les manifestants qui ont participé à une marche des fiertés interdite à Istanbul, au milieu d’une répression contre l’activisme LGBTQ dans la nation méditerranéenne socialement conservatrice.

Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur une foule qui s’est rassemblée samedi dans le centre d’Istanbul pour soutenir les droits des homosexuels dans le pays. Les autorités locales avaient refusé d’autoriser l’événement.

Des images de l’agence vidéo Ruptly de RT montrent des policiers casqués avec des boucliers anti-émeute poussant les manifestants hors de la rue. Une femme portant un sac aux couleurs de l’arc-en-ciel a été aperçue en train de siffler alors qu’elle marchait au milieu d’une route – avec une file de policiers anti-émeute derrière elle.

Dans un clip, on voit un manifestant se cogner contre l’un des boucliers anti-émeute, déclenchant une confrontation.

La police a également été aperçue avec des armes de contrôle des foules alors qu’elle poursuivait les manifestants qui participaient au rassemblement interdit.

Une vingtaine de personnes, dont un photojournaliste, ont été arrêtées, selon les médias.

L’homosexualité est légale en Turquie, mais le parti conservateur au pouvoir du pays, dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan, est devenu de plus en plus hostile aux droits des LGBTQ. Les responsables du pays ont hésité à signer les événements de la fierté, invoquant des problèmes de sécurité.

Au cours des derniers mois, le gouvernement d’Erdogan s’est heurté à des manifestants étudiants qui cherchaient une approche plus libérale des problèmes sociaux. En février, des manifestants étudiants qui s’opposaient à la nomination d’un allié d’Erdogan au poste de recteur de l’Université Bogazici d’Istanbul ont accroché une œuvre d’art représentant la Kaaba à La Mecque – un lieu saint islamique – et des photos du drapeau arc-en-ciel LGBTQ. Quatre étudiants ont ensuite été arrêtés et inculpés de « incitation à la haine » pour afficher l’image.

Erdogan a répondu à l’incident en disant aux partisans de son parti AKP que le mouvement conservateur du pays « portez nos jeunes vers l’avenir, non pas en tant que jeunes LGBTQ, mais en tant que jeunes qui ont existé dans le passé glorieux de notre pays. »

Cependant, l’opposition d’Ankara aux droits des LGBTQ a encore tendu ses relations ténues avec l’Union européenne, compliquant la tentative de la Turquie de rejoindre le bloc.

