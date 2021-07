REGARDER: La police sud-africaine traverse Johannesburg pillée après des émeutes meurtrières déclenchées par l’arrestation de l’ex-président

Les manifestations en cours contre l’arrestation de l’ancien dirigeant sud-africain Jacob Zuma ont bouleversé Johannesburg, avec des troupes appelées pour arrêter le pillage généralisé. Le chaos a fait de nombreux morts.

Les points de vente de plusieurs quartiers de la plus grande ville d’Afrique du Sud ont été presque détruits par les foules qui ont déferlé lundi dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Les pillards se seraient enfuis avec une gamme de butin, des téléviseurs aux fours à micro-ondes. Des magasins de vêtements, des magasins d’alcools et des pharmacies ont également été pillés dans certaines zones, selon les médias. Les routes ont également été bloquées par des pneus en feu alors que la police tentait de contenir les troubles. Un clip publié sur les réseaux sociaux montrait une voiture incendiée bloquant une route.

Certaines parties de la communauté de Phoenix ont pris les armes au milieu #ShutdownSA. Au moins 5 personnes accusées de pillage sont mortes. Plusieurs voitures incendiées. Les résidents armés, qui nous ont forcés à partir, disent qu’ils « ne font que protéger leurs familles ». Situation extrêmement volatile. Reste loin. #eNCA pic.twitter.com/ID7zOjZn1V – Dasen Thathiah (@DasenThathiah) 12 juillet 2021

Des images publiées par l’agence vidéo Ruptly de RT montrent des agents de sécurité lourdement armés surveillant l’orgie de destruction dans la ville. Des policiers armés de fusils de chasse et des individus non identifiés portant ce qui semble être des fusils d’assaut ont été filmés en train de patrouiller dans des magasins saccagés. Des marchandises et des débris jonchent les sols alors que les forces de sécurité se déplacent dans l’un des centres commerciaux ciblés.

Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 490 arrêtées au cours de « des actes de violence publique rarement vus dans l’histoire de notre démocratie », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans une allocution télévisée diffusée à la nation lundi soir. Les autorités ont récupéré au moins deux corps qui semblaient avoir des blessures par balle.

Selon les médias, en date de mardi, 22 personnes supplémentaires ont été tuées dans les troubles en cours, bien qu’il ne soit pas clair si les victimes se sont produites à Johannesburg.

L’Afrique du Sud a sombré dans la tourmente interne la semaine dernière lorsque Zuma a commencé à purger une peine de 15 mois de prison pour outrage au tribunal, après son refus de témoigner aux enquêteurs chargés d’enquêter sur des allégations de corruption pendant son mandat de président.

