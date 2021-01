Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre la police de la province canadienne du Québec faisant une descente dans une maison et arrêtant au moins deux personnes, apparemment après qu’un voisin a déclaré aux autorités qu’ils se rassemblaient en violation des règles de Covid-19.

L’incident se serait produit jeudi dans une maison de Gatineau, juste en face de la rivière des Outaouais depuis la capitale du Canada. La réunion de la Saint-Sylvestre de six personnes comprenait des personnes de l’extérieur de la maison, ce qui en fait une violation de l’interdiction du Québec de telles rencontres.

La vidéo, qui circulait samedi, commence par la police tirant un homme hors de la porte de la maison alors qu’une personne âgée et une femme tentent de le retenir à l’intérieur du logement par derrière. L’homme est lutté au sol par plusieurs agents à l’extérieur, où il est coincé face contre terre dans la neige et menotté. Une femme peut également être vue à l’extérieur, menottée et retenue par derrière par des agents.

La police a déclaré au Journal de Montréal de langue française qu’elle agissait sur un «Plainte d’un citoyen», lorsqu’ils ont affronté les occupants de la maison après avoir refusé de recevoir un avis et mis fin volontairement à leur rassemblement. Six officiers ont été impliqués dans les fracas. Les amendes pour violation de l’interdiction de rassemblement sont de 1 546 $ par personne.

Le premier ministre du Québec, François Legault, avait précédemment déclaré que les gens seraient autorisés à se rassembler en groupes de 10 personnes du 24 au 27 décembre s’ils se mettaient en quarantaine pendant une semaine avant et après leurs réunions. Mais le 3 décembre, il a totalement interdit les rassemblements dans la majeure partie de la province en raison de l’augmentation des infections à Covid-19. Une exception qu’il a autorisée était pour les personnes vivant seules d’avoir un visiteur, à condition que des masques soient portés et que les individus restent à une distance de sécurité les uns des autres.

Fondateur de Rebel News Ezra Levant faisait partie des personnes indignées par la vidéo, affirmant que la police était entrée «À la Gestapo, agresser les citoyens».

La journaliste Cassandra Fairbanks, qui a vivement critiqué les fermetures radicales dues à la pandémie, a exhorté les habitants « combattre » pour leurs droits, appelant le fait que les gens pourraient approuver de telles descentes de police « effrayant. »

Un autre observateur a estimé que le vif d’or était poussé par la jalousie. « Conte aussi vieux que le temps: des gens misérables se raclant sur des gens heureux, alias la misère aime la compagnie. »

Ironiquement, la police de Gatineau n’a participé à la conversation que lorsqu’un commentateur de Twitter a souligné qu’un policier impliqué dans l’arrestation ne portait pas de masque. «Les deux premiers officiers portaient leurs masques, parlant à l’extérieur avec le propriétaire», la police a tweeté. « Certaines personnes sont devenues agressives. Un homme a frappé un policier plusieurs fois au visage. Les officiers qui ne portaient pas de masque ont été appelés en renfort et, en raison de l’urgence, n’ont pas eu le temps de le mettre. »

