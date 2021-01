Les citoyens français protestent à nouveau contre un projet de loi qui punit ceux qui publient des photos et des vidéos identifiant des policiers, ce que les critiques qualifient de défi majeur pour la liberté de la presse.

Alors que les manifestants défilaient près de la place de la République à Paris, la police est également descendue dans les rues en tenue anti-émeute et plusieurs affrontements entre manifestants et officiers ont eu lieu.

LA FRANCE AUJOURD’HUI; Une manifestation contre le projet de loi sur la sécurité mondiale frappe les rues de Paris, pic.twitter.com/gpqkgjl2Kd – @KassMedefer (@KMedefer) 30 janvier 2021

protestation contre le projet de loi sur la sécurité mondiale frappe les rues de #Paris , pic.twitter.com/u4dIJK3iyU – Anon Candanga EN🌍🌎🌏 (@anon_candanga) 30 janvier 2021

Les manifestations de samedi ne sont que les dernières manifestations contre le projet de loi sur la sécurité, qui infligerait une amende à des milliers de délinquants et les mettrait peut-être derrière les barreaux pendant un an. Les rassemblements à Marseille, Paris, Lyon et dans d’autres villes ont sombré dans la violence en décembre, alors que les manifestants lançaient des projectiles sur la police anti-émeute et que des véhicules et des entreprises étaient vandalisés.

En réponse aux protestations, les responsables gouvernementaux ont annoncé qu’ils réécriraient l’article 24, qui vise les photos et vidéos des officiers, et trouveraient une approche plus équilibrée.

