REGARDER: La passe de Lallianzuala Chhangte et l’arrivée de Sunil Chhetri alors que l’Inde bat le Liban pour remporter la Coupe intercontinentale

L’équipe indienne de football masculin a battu le Liban 2 à 0 pour remporter la Coupe intercontinentale au stade Kalinga de Bhubaneswar dimanche.

L’équipe d’Igor Stimac a fait tous les dégâts en seconde période alors que Sunil Chhetri a trouvé le chemin des filets presque immédiatement après la reprise, sur la fin d’une attaque indienne incisive de la droite. Le joueur du match Lallianzuala Chhangte a ensuite doublé l’avantage 20 minutes plus tard d’un simple tap-in.

L’Inde a fait un autre départ rapide dès le coup d’envoi de la seconde mi-temps, et cette fois, elle ferait en sorte que cela compte. Chhetri a peut-être sorti l’impasse dans une finale tendue avec sa 87e frappe internationale, mais le but était purement un effort d’équipe, caractérisé par une magnifique interaction sur l’aile droite.

Lallianzuala Chhangte a choisi Nikhil Poojary près de la ligne de touche, qui, de manière sensationnelle, lui a rendu le ballon avec un talon arrière exquis. L’ailier de Mumbai City a ensuite envoyé une balle basse sur le visage du but pour que Sunil Chhetri la tape rapidement à travers les jambes de Sabeh à bout portant.

Il n’y avait pas moyen d’arrêter la vague indienne puisque Chhangte a porté le score à 2-0 à la 65e minute. Chhetri a nourri Naorem Mahesh Singh, qui était entré en jeu cinq minutes plus tôt, pour avoir une chance au but. Son tir bas a été renversé par Sabeh, et Chhangte a été le plus rapide à frapper le rebond à la maison.

Dans ce qui était le tout premier tournoi pour les Blue Tigers dans la capitale d’Odisha, les fans ont eu droit à un spectacle fantastique au cours de quatre matches, où l’Inde n’a concédé aucun but en route pour récupérer le titre qu’elle a remporté pour la dernière fois en 2018. .