Un rapport de l’inspecteur général du département américain de la Justice a détaillé une liste de défaillances institutionnelles et individuelles qui ont permis au financier Jeffery Epstein de se suicider en attendant son procès.

Le rapport a déclaré qu’une combinaison de « combinaison de négligence et d’inconduite » a donné à Epstein l’occasion de se suicider en 2019.

L’inspecteur général Michael Horowitz a identifié 13 employés de la prison qui, selon lui, ont commis « une faute et un manquement à leurs devoirs » avant la mort d’Epstein.

Le rapport cinglant, publié mardi par l’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, détaille une longue liste de défaillances institutionnelles et individuelles qui ont permis à Epstein de se suicider.

La mort par suicide a brusquement interrompu le procès à venir d’Epstein, dans lequel il était accusé d’avoir attiré des dizaines de filles, dont certaines n’avaient que 14 ans, chez lui à New York et en Floride et de les avoir contraintes à des actes sexuels. Sa mort a également rendu moins probable toute révélation liée aux allégations selon lesquelles certains membres de son cercle social bien connecté étaient impliqués dans les abus.

« La combinaison de négligence, d’inconduite et d’échecs de performance au travail documentés dans ce rapport a tous contribué à un environnement dans lequel l’un des détenus les plus notoires sous la garde du BOP (le Bureau fédéral des prisons) a eu la possibilité de prendre son propre vie », indique le rapport.

Horowitz a identifié 13 employés de BOP qui, selon lui, ont commis « une faute et un manquement à leurs devoirs » avant la mort d’Epstein. Leurs actions, a-t-il dit, ont permis à Epstein d’être seul et sans surveillance dans sa cellule d’isolement à l’intérieur du Metropolitan Correctional Center de Manhattan à partir de 22h40 le 9 août 2019, jusqu’à ce qu’il soit découvert le lendemain à 06h30 pendu à ce qui semblait être du linge ou un vêtement.

Au-delà de deux gardiens de prison qui avaient déjà été accusés d’avoir falsifié des dossiers pour donner l’impression qu’ils avaient effectué des vérifications de routine sur Epstein, le rapport a identifié au moins deux autres employés anonymes qui pourraient avoir commis un comportement criminel en certifiant à tort le décompte et les rondes des détenus. Les procureurs ont refusé de porter plainte contre les employés nouvellement identifiés dans le rapport.

Les accusations portées contre le duo initial de gardes ont ensuite été abandonnées après que les deux aient conclu des accords de poursuite différée et accompli avec succès le service communautaire obligatoire.

Le rapport indique que la prison fédérale n’a pas non plus attribué à Epstein un nouveau compagnon de cellule. Le rapport indique également qu’Epstein a été laissé dans sa cellule avec trop de draps, ce qui pose un problème de sécurité et a été utilisé lors de son suicide.

D’autres défauts opérationnels comprenaient le fait de ne pas mettre à niveau correctement le système de surveillance par caméra du Metropolitan Correction Center et le manque de personnel dans ses installations.

Pourtant, le rapport a réitéré les conclusions d’autres enquêtes selon lesquelles il n’y avait aucune indication de jeu déloyal. Les découvertes réfutent en outre les théories du complot selon lesquelles Epstein a été assassiné pour l’empêcher d’impliquer d’autres personnes.

En réponse au rapport, la directrice de BOP, Colette Peters, a déclaré que les conclusions « reflètent un échec à suivre les politiques de longue date de BOP ». Elle a ajouté que la BOP était d’accord avec une liste de réformes recommandées, qui « seront appliquées au paysage correctionnel plus large de la BOP ».

L’arrestation d’Epstein à New York est intervenue des années après avoir été inculpé en Floride dans le cadre d’un accord controversé de 2008 qui l’a vu plaider coupable à des accusations moindres dans l’État de Floride pour éviter des accusations fédérales. Il n’a purgé que 13 mois pour avoir illégalement payé une adolescente pour des relations sexuelles. Il a été autorisé à quitter l’établissement pendant la journée pendant une partie de sa peine, ce qui a suscité des allégations de traitement préférentiel.

Des dizaines de femmes ont déclaré avoir été attirées dans l’orbite d’Epstein à l’adolescence et forcées d’effectuer des massages et des actes sexuels. Beaucoup ont intenté des poursuites contre Epstein, ses associés et entités associées.

Lundi, un juge américain a approuvé un règlement de 290 millions de dollars entre JPMorgan Chase et les victimes présumées d’Epstein. Ils ont accusé la banque d’avoir manqué des drapeaux rouges alors qu’ils entretenaient une relation avec le financier malgré les accusations d’abus sexuels.

Son ancienne petite amie, la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, a ensuite été accusée d’avoir aidé Epstein à abuser de jeunes filles.

Elle a été condamnée en décembre 2021 pour cinq chefs d’accusation, dont le trafic sexuel d’un mineur, pour avoir recruté et préparé quatre filles à avoir des relations sexuelles avec Epstein.

En janvier 2022, elle a été condamnée à 20 ans de prison.