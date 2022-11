REGARDER: La manifestation chinoise contre le verrouillage anti-COVID trahit la frustration des mesures sévères

Une vidéo prétendument de Guangzhou en Chine montre des manifestants brisant les barrières alors qu’ils protestent contre la nation‘s politique de verrouillage sévère du COVID-19.

Dans une vidéo publiée par Disclose.tv, des centaines de personnes défilent dans la rue, écartant les barrières et scandant. À un moment donné, les gens se retournent et courent dans l’autre sens, renversant les barrières qui restent debout.

La Chine a maintenu une politique stricte appelée zéro-COVID dans laquelle elle fermerait des villes entières avec seulement quelques cas de COVID-19 détectés afin d’identifier et d’isoler toute personne infectée. Le traitement de ces personnes frise l’inhumanité.

Les autorités ont ordonné l’arrestation de neuf agents du verrouillage dans la province du Shandong qui avaient battu un résident, qui refusait de se conformer aux ordres, après qu’une vidéo ait capturé l’incident et soit devenue virale en ligne.

LES DIRIGEANTS SE RASSEMBLENT AU G20 DE NATIONS AVEC DES RÈGLES COVID TRÈS DIFFÉRENTES : VOICI COMMENT ILS VARIENT

La police locale a déclaré avoir arrêté les travailleurs pour usage de “force excessive”.

“Les forces de sécurité publique réprimeront sévèrement les actes illégaux et criminels qui portent atteinte à la sécurité personnelle des citoyens et à d’autres droits et intérêts légitimes conformément à la loi, et n’épargneront aucun effort pour maintenir l’harmonie et la stabilité sociales”, a déclaré la police dans un communiqué. déclaration.

LA CHINE RAPPORTE UN NOMBRE RECORD DE NOUVEAUX CAS QUOTIDIENS DE CORONAVIRUS À BEIJING ET DANS D’AUTRES VILLES

La semaine dernière, les responsables ont réaffirmé leur engagement envers la politique, affirmant que les mesures de prévention ne doivent pas être assouplies.

Les confinements ont vu des millions de résidents soumis à des restrictions excessives alors que le gouvernement effectuait ses tests : dans toute la Chine, 65 millions de citoyens dans plus de 30 villes sont restés confinés en septembre de cette année seulement.

LA RÉUNION DE BIDEN-XI N’A PAS MENTIONNÉ LA PANDÉMIE DE COVID-19, SELON LA MAISON BLANCHE

Les responsables ont promis de “mobiliser toutes les ressources disponibles, de mobiliser toutes les forces et de prendre toutes les mesures possibles” pour arrêter les épidémies.

Mais les habitants ont commencé à repousser les restrictions. Des vidéos et des images de la manifestation de Guangzhou ont inondé les médias sociaux chinois, selon un habitant.

“C’était assez tendu hier soir. Tout le monde s’est assuré que ses portes étaient verrouillées”, a déclaré à Reuters un habitant du nom de Chet.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Quand c’est arrivé si près de moi, j’ai trouvé ça vraiment bouleversant”, a-t-il ajouté. “Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière après avoir regardé ces images.”

La Chine a signalé 17 772 nouvelles infections au COVID-19 au 14 novembre, soit une augmentation de près de 2 000 cas par rapport à la veille.

Julia Musto et Andrew Mark Miller de Fox News ont contribué à ce rapport.