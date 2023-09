REGARDER: La manière intelligente de l’Inter Miami d’augmenter les ventes de maillots de Lionel Messi

L’Inter Miami a découvert un moyen ingénieux de vendre les restes de maillots des campagnes précédentes pour stimuler les ventes. Le passage de Lionel Messi à la Major League Soccer plus tôt cette année a brisé Internet. Son arrivée à Miami a créé une folle ruée pour acquérir des billets pour assister en direct à l’Argentin. Cela a entraîné des prix des billets exorbitants et une énorme demande pour le maillot de Messi. Alors que le club passe un moment phénoménal à vendre les maillots MLS de cette saison, il a du mal à commercialiser ceux appartenant aux campagnes précédentes. Cependant, une vidéo est apparue sur la plateforme X dans laquelle le maillot domicile blanc de Miami de 2020 a été exposé aux côtés de son emblématique kit domicile rose 2023-24.

👚 Intelligent de l’Inter Miami : Leo Messi n’a jamais porté (et ne portera jamais) le premier maillot blanc domicile de l’équipe de 2020, mais cela n’empêche pas l’organisation d’inscrire son nom sur les restes pour aider à stimuler les ventes en l’absence de rose épuisé. ceux.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/JtHuRrbhGd –Franco Panizo (@FrancoPanizo) 9 septembre 2023

Dans le message, l’individu a suggéré que Lionel Messi n’a jamais porté et ne portera jamais le maillot domicile de l’Inter Miami de 2020. Cela n’a toujours pas empêché le club de mettre son nom sur le maillot restant pour stimuler les ventes en l’absence de maillot vendu. -des maillots roses. Cela est considéré comme une décision intelligente de la part du club, car ils semblent avoir trouvé leur chemin face au manque d’intérêt pour les kits plus anciens.

Messi avait envoyé une onde de choc dans le monde du football après avoir annoncé qu’il ne reviendrait pas à Barcelone après l’expiration de son contrat de deux ans avec Paris. Dans une interview exclusive avec SPORT Messi a déclaré : « J’ai pris la décision d’aller à l’Inter Miami ». L’Argentin n’aurait pas été satisfait de son mandat de deux ans à Paris qui l’a contraint à s’éloigner de la capitale française. Un retour à Barcelone n’était pas non plus dans ses plans car il ne voulait pas subir à nouveau la douleur de quitter son club d’enfance. De plus, Messi était bien conscient que Barcelone était dans un désastre financier et qu’il devrait éliminer quelques joueurs de son équipe pour obtenir sa signature. L’Argentin ne voulait pas avoir affaire à tout ce qui a motivé son départ aux États-Unis.

Messi a mené l’Inter Miami à son tout premier trophée après avoir porté l’équipe à la gloire de la Coupe de la Ligue en seulement sept apparitions pour le club. Il a marqué 10 buts dans la compétition, remportant à la fois le prix du meilleur buteur et du meilleur joueur du tournoi à l’âge de 36 ans. La Pulga est actuellement en pause internationale puisqu’il représente l’Argentine lors des éliminatoires en cours pour la Coupe du monde 2026. Il a récemment marqué un brillant coup franc dans les dernières minutes du match contre l’Équateur, assurant ainsi une victoire 1-0 à l’Albiceleste.