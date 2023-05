REGARDER | La longue attente est terminée : le nouveau « Zelda » arrive sur les tablettes

Une attente de six ans a pris fin pour les fans de « Zelda » à travers le monde alors que Nintendo a publié le prochain épisode tant attendu de sa saga de jeu vieille de 40 ans.

Le jeu, mettant en scène les exploits de la princesse Zelda et du guerrier aux allures d’elfe Link, s’est vendu à 125 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa première édition en 1986.

Il a contribué à forger des jeux « monde ouvert » où le joueur est libre de se déplacer dans des paysages virtuels – une idée reprise plus tard par des jeux allant de « Grand Theft Auto » à « Skyrim ».

Mais son principal défi cette année sera d’augmenter les revenus du géant japonais du jeu vidéo et de prolonger la durée de vie de sa console Switch, qui, selon les experts, est dépassée après sept ans sur les tablettes.

À Paris, les fans qui faisaient la queue tard dans la nuit ont applaudi à l’ouverture d’un magasin, affluant – certains tenant des jouets Link ou portant des oreilles d’elfe – pour attraper « Tears of the Kingdom ».

« Je deviens fou en fait, parce que ça fait six ans qu’on attend ce match », a déclaré à l’AFP Taylor Meguira, 19 ans, alors qu’il faisait la queue.

« Quand ‘Breath of the Wild’ est sorti, ça a été une véritable révolution dans le monde des jeux », a-t-il ajouté, faisant référence au volet 2017 de la saga.

« Savoir qu’il y a une suite, qui sort dans une heure ou un peu moins, c’est juste incroyable, ça me rend tellement heureux. »

Les clips circulant sur Internet ont accumulé des millions de vues avant la sortie et le jeu devait être « de loin le plus gros contributeur aux ventes de Nintendo cette année », a déclaré Serkan Toto, analyste chez Kantan Games.

Pourtant, le lancement de la franchise dans les années 1980 était en quelque sorte un pari pour une société alors connue pour « Donkey Kong » et « Super Mario Bros. »

Un pionnier

La première édition, « The Legend of Zelda », plongeait les joueurs dans un univers inconnu en grande partie sans mode d’emploi.

Le créateur Shigeru Miyamoto, qui a également donné vie à Mario, s’est inspiré de ses explorations d’enfance de la campagne japonaise pour offrir un paysage de forêts, de lacs, de grottes et de montagnes.

a déclaré Kiyoshi Tane, un auteur spécialisé dans l’histoire des jeux vidéo.

L’échelle du jeu était énorme à une époque où la plupart des jeux étaient terminés en une heure ou deux.

« C’était en quelque sorte un pionnier de ce que deviendraient les jeux en monde ouvert. »

Le premier Zelda est arrivé sur le marché quelques mois après « Super Mario Bros », mais les deux jeux étaient très éloignés sur le spectre des jeux.

Alors que Mario court de gauche à droite à travers diverses plateformes, Zelda « encourageait le joueur à explorer, découvrir et cartographier son monde et à relever ses défis », a déclaré Mark Brown, qui analyse la conception de jeux sur sa chaîne YouTube.

Ce fut un succès retentissant dès le début, et pendant les deux décennies suivantes, il a repoussé les limites de la conception de jeux.

L’édition 1998 « Ocarina of Time » a lancé un système qui permettait aux joueurs de viser correctement en 3D.

Pourtant, les ventes du jeu avaient dérapé au tournant des années 2010.

« Barre fixe »

Nintendo voulait étendre l’attrait du jeu mais n’a réussi qu’à créer des éditions qui ne satisfaisaient personne.

Les fans hardcore se sont éloignés et sa popularité a diminué.

« L’équipe de développement avait un sentiment de crise », a déclaré à l’AFP Katsuhiko Hayashi, représentant du groupe Famitsu, qui publie le magazine spécialisé Famitsu.

Les concepteurs ont repensé les bases du jeu, créant finalement « Breath of the Wild » en 2017, qui a été lancé aux côtés du Switch et est depuis devenu l’édition la plus vendue de Zelda.

« Ce jeu a mis la barre haute pour le genre action-aventure en monde ouvert, et Zelda est toujours au sommet », a déclaré Hayashi.

Malgré son succès et la popularité durable des autres franchises de Nintendo – comme en témoigne le succès retentissant « Super Mario Bros. Movie » de cette année – la société a prévu mardi une baisse de 21% de son bénéfice net pour l’année.

Pourtant, Charles-Louis Planade, analyste chez Midcap Partners, estime que « Tears of the Kingdom » pourrait devenir « le jeu le plus vendu de l’histoire », approchant potentiellement le milliard de dollars de revenus.

A Paris, l’étudiante Emilie Sastre a déclaré qu’elle « ne pouvait pas rater l’occasion de l’obtenir » dès sa sortie.

« J’ai grandi avec. C’était le premier jeu que j’avais sur ma toute première console », a déclaré le joueur de 18 ans.

« J’attends avec impatience depuis l’annonce de cette suite. »