REGARDER: la légende du Real Madrid Ramos s’effondre lors d’une conférence de presse d’adieu mais promet « Je serai de retour »

L’international espagnol vient de vivre une saison difficile, des blessures l’excluant de l’Euro 2020 et des matchs clés de la première saison sans trophée de Los Blanco depuis 2009/2010.

Bien qu’il ait dit une fois qu’il jouerait pour Madrid « gratuitement », le président Florentino Perez n’a pas été en mesure de répondre à ses exigences salariales et de proposer l’accord de deux ans dont Ramos rêvait étant donné son âge avancé et les problèmes financiers qui secouent le club en train de reconstruire son stade emblématique Santiago Bernabeu.

Lors d’un événement spécialement organisé qui a commencé vers 12h30 dans la capitale espagnole, suite à l’annonce de son départ mercredi soir, le joueur de 35 ans n’a pas réussi à contenir ses émotions.

Avec sa femme Pilar Rubio et leurs enfants, Ramos a d’abord regardé une vidéo hommage qui reprenait les meilleurs moments d’un mandat très réussi qui comprenait quatre titres en Ligue des champions et cinq en Liga.

Entamant la procédure, Perez a déclaré: « Cet acte est un acte plein de sentiments et d’émotions pour tous les Madridistas, et aussi pour moi. »

« Ce n’est pas une journée facile, [as there have] été de nombreuses années avec Sergio, de nombreux jeux et un temps plein d’intensité et beaucoup d’affection.

« Je n’oublierai pas le 8 septembre 2005, quand Sergio est arrivé au Bernabéu pour être présenté », Perez a juré.

« Il avait un énorme désir de conquérir le monde. C’était ma première signature d’un joueur espagnol, un gamin de Camas [in Seville] avec une force énorme, une signature qui n’a pas été facile – mais nous étions convaincus que votre arrivée allait marquer une époque. »

Sergio Ramos – pas une mauvaise signature pour 27 millions d’euros.🏆🏆🏆🏆🏆 La Liga🏆🏆🏆🏆Ligue des champions🏆🏆🏆🏆 Supercoupe d’Espagne🏆🏆🏆 Coupe du monde des clubs🏆🏆🏆Supercoupe de l’UEFA 🏆🏆Copa del Rey pic.twitter.com/m34hab9ip7 – Joe Crann (@YesWeCrann) 16 juin 2021

« Seize ans ont passé et vous avez tracé l’une des trajectoires les plus spectaculaires de l’histoire de notre club. Vous êtes arrivé presque enfant et je suis extrêmement fier de ce que vous avez conquis.

« Vous êtes l’une des grandes légendes du Real Madrid. Merci d’avoir défendu l’insigne et notre maillot. Pour les Madridistas qui aiment ce club, vous serez toujours l’homme de La Decima.

« La 93e minute à Lisbonne, c’est ce que ce club signifie pour des millions de personnes », Perez a déclaré, en référence à l’égalisation dans les arrêts de jeu de Ramos lors de la finale de la Ligue des champions 2014, qui a aidé le club à décrocher son 10e titre européen depuis longtemps insaisissable contre ses rivaux de l’Atletico.

Répondre avec un GIF à ce 2014 #UCL dernier moment…Sergio Ramos : « C’est [93rd-minute] but a été marqué par tous les fans du Real Madrid. »#UCLclassiques | @realmadriden | @Sergio Ramos – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 3 juin 2020

« Au total, 22 titres font de vous, avec Marcelo, le joueur madrilène avec le plus de titres en [club] l’histoire, [which is] seulement dépassé par Paco Gento », Perez continua.

« Vous avez marqué 101 buts, un nombre impressionnant pour un défenseur et joué 671 matchs avec notre badge.

« Vous serez à jamais l’un de nos grands capitaines. Aujourd’hui, tous les Madridistas et moi-même vous remercions en particulier d’avoir fait grandir la légende du club et de l’admirer davantage dans le monde.

« Ce n’est pas une journée facile parce que vous avez été quelqu’un de vraiment spécial pour moi, parce que vous et moi avons vécu et souffert ensemble de l’histoire du Real Madrid.

« Je vous souhaite d’être heureux et de savoir que ce sera toujours votre maison. Une légende comme vous sera toujours l’un des grands ambassadeurs de Madrid », Perez a terminé.

Sergio Ramos est en larmes à la fête d’adieu, ils ne pourront te remplacer par personne, Ramos😔👏👏 pic.twitter.com/eyLx4mvIQi — Khaled Aleshaiwy | الد العشيوي (@khaled0bss) 17 juin 2021

Montant enfin sur le podium, Ramos était désormais une épave émotionnelle et a commencé par dire : « Le moment est arrivé, l’un des plus difficiles de ma vie. Vous n’êtes jamais prêt à dire au revoir au Real Madrid… Mais le moment est venu de dire au revoir au Real Madrid. »

Commençant alors à parler de son père, Ramos fondit en larmes.

« Il est inévitable de s’animer », a-t-il concédé.

« J’aurais aimé dire au revoir dans notre stade, au Santiago Bernabeu. [But] grâce au Real Madrid, je te porterai toujours dans mon cœur. Une étape merveilleuse, unique dans ma vie, se termine, [and] une scène d’espoir pour l’avenir s’ouvre [where] Je veux vraiment montrer mon meilleur niveau depuis de nombreuses années, [and] pouvoir ajouter un autre titre à mon dossier.

« Merci beaucoup à tous. C’est plus qu’un au revoir. C’est un ‘À plus tard’, parce que je serai de retour, » il a promis.

Plus qu’un Capitán, mon ami, mon frère remercie pour tous les moments passés ensemble sur la route du succès pour la @Real Madrid Je vous souhaite à tous la meilleure légende @Sergio Ramos ❤️🙏🏼🔥 pic.twitter.com/3KcYOq4IwU – Karim Benzema (@Benzema) 17 juin 2021

Maintenant agent libre, il reste à voir si Ramos rejoindra un autre grand club comme le PSG ou Manchester City et leur décrochera une couronne UCL tant attendue, rentrera chez lui à Séville où tout a commencé, ou s’associera avec un ami proche David Beckham à l’Inter Miami aux États-Unis.