REGARDER | La grenouille la plus étrange de l’Inde et un « requin laid »: ces espèces ne sont pas câlines mais elles ont quand même besoin d’être sauvées

Les animaux « laids » ont aussi besoin d’être sauvés.

Une organisation a lancé deux jeux vidéo pour attirer l’attention sur certaines des créatures les moins attirantes du règne animal.

Des études montrent que les animaux moins esthétiques attirent moins de fonds pour la recherche et la conservation.

Pour des nouvelles et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 Avenir Climatique.

« Tu es la grenouille la plus bizarre de l’Inde. »

Ce n’est pas la ligne de traction la plus conventionnelle pour un jeu vidéo. Mais, selon une nouvelle organisation de conservation audacieuse, cela attire les joueurs.

On The Edge – une organisation dédiée à reconnecter les gens avec la nature – a lancé deux jeux vidéo pour attirer l’attention sur certaines des créatures les moins attrayantes du règne animal.

Dans Save the Purple Frog, les joueurs évitent les hiboux, les serpents, les trains et d’autres dangers mortels pour se précipiter vers le lieu de reproduction.

Dans Kakapo Run, vous êtes un perroquet néo-zélandais incapable de voler qui tente d’atteindre un sanctuaire protégé.

Parallèlement à diverses campagnes de narration numérique, On The Edge utilise ces jeux pour mettre en évidence les animaux qui ont historiquement reçu moins d’attention en matière de conservation, explique le Dr Alex Bowman, directeur de l’histoire naturelle chez On the Edge.

LIRE | « Essayer d’inverser certains des dommages humains »: la clinique sud-africaine espère sauver l’avenir des pingouins

« Les plus beaux animaux ne sont certainement pas les plus importants, mais ils sont malheureusement sous les feux de la rampe », dit-il.

Pourquoi certains animaux attirent-ils toute l’attention ?

Des pandas aux léopards des neiges, les plus belles créatures du règne animal dominent le débat sur la conservation.

Mais les animaux « laids » ont aussi besoin d’être sauvés.

Des études ont montré que les animaux moins esthétiques attirent moins de recherche et moins de financement pour la conservation. Selon un article de recherche de 2020, les vertébrés comme les mammifères, les poissons et les reptiles obtiennent 468 fois plus d’investissements dans les efforts de conservation que les invertébrés comme les insectes, les araignées et les vers.

Une étude française de 2022 a révélé que les poissons les plus laids risquaient le plus de mourir – mais ils étaient aussi les plus importants sur le plan écologique.

C’est logique – il est plus facile pour un organisme de bienfaisance de collecter des fonds en vendant un jouet en peluche d’un panda que d’un insecte obscur.

Mais les espèces négligées ou détestées sont souvent écologiquement cruciales. Les guêpes, par exemple, sont des membres extrêmement précieux d’un écosystème fonctionnel, régulant les populations de chenilles, d’araignées et de mouches vertes qui font des ravages dans les jardins.

Mais ils ne reçoivent qu’une infime partie de l’attention que les bourdons font.

Bulletin Hebdomadaire Avenir climatique hebdomadaire Un tour d’horizon des enjeux et opportunités de la crise climatique, telle qu’elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

« Tout le monde regarde le bourdon, ce genre de petit pollinisateur flou que nous associons vraiment à son éthique de travail », a déclaré Bowmer.

« [Wasps] ont autant besoin de notre attention que ces adorables petites abeilles chonky sur lesquelles nous voyons des campagnes tous les jours de la semaine. »

Comment On The Edge change-t-il les opinions sur les animaux mal-aimés ?

La fondation On The Edge vise à renverser le scénario, en utilisant des campagnes numériques innovantes pour inspirer un penchant pour ces créatures mal aimées.

Le nom signifie évolutivement distinct et globalement en danger. Les espèces EDGE comprennent la grenouille pourpre et le pangolin indien. Collectivement, ces animaux uniques représentent des milliards d’années d’histoire évolutive.

Mais nous pourrions les perdre à jamais si nous n’agissons pas rapidement, en versant de l’argent dans la restauration de l’habitat et des programmes dédiés à la régénération.

Selon une étude de 2015, le changement climatique entraînera la disparition à jamais d’une espèce sur six de la planète si nous n’agissons pas face à la crise.

LIRE | « Méfiez-vous des humains »: les caméléons quasi menacés ont besoin de leur espace pour grandir et prospérer au parc Keurboom

« Pour ces animaux que nous trouvons ennuyeux, effrayants ou irritants, nous devons vraiment changer le récit. C’est ainsi que nous les protégeons », a-t-il déclaré.

« Nous capturons l’imagination. Nous nous connectons avec les gens sur le plan émotionnel et nous les renommons. »

Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessus pour en savoir plus sur les animaux EDGE.