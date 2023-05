REGARDER | La fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, se présente en prison au Texas

Elizabeth Holmes a été reconnue coupable de fraude en lien avec sa société de tests sanguins, Theranos.

Holmes a été condamné à 11 ans de prison, à compter du 30 mai.

Elle et son co-accusé, Ramesh Balwani, ont été condamnés à une amende de 452 millions de dollars, à verser aux victimes de la fraude.

La star de la biotechnologie en disgrâce, Elizabeth Holmes, a commencé mardi à purger sa peine de 11 ans pour avoir fraudé des investisseurs dans une prison du Texas.

La femme de 39 ans a été vue en train d’arriver à la prison fédérale à sécurité minimale pour femmes détenues à Bryan, au Texas, près de Houston.

Elle a reçu l’ordre de commencer à purger une peine de prison dans l’établissement mardi après qu’un tribunal a rejeté sa dernière demande de rester libre tout en faisant appel de sa condamnation pour fraude.

« Nous pouvons confirmer qu’Elizabeth Holmes est arrivée au camp de prisonniers fédéral Bryan (…) et qu’elle est sous la garde du Bureau fédéral des prisons », a indiqué l’autorité dans un bref communiqué.

Holmes est devenue une star de la Silicon Valley lorsqu’elle a déclaré que sa start-up perfectionnait un kit de test facile à utiliser qui pouvait effectuer un large éventail de diagnostics médicaux avec seulement quelques gouttes de sang.

En tant que fondateur de Theranos, Holmes est devenu une célébrité technologique, gagnant des investissements de la part de politiciens de haut niveau et de certaines des personnes les plus riches du monde, notamment le baron des médias Rupert Murdoch, le fondateur d’Oracle Larry Ellison et la chaîne de pharmacies Walgreens.

Theranos est également devenu célèbre pour les personnalités notables de son conseil d’administration, notamment les anciens hauts responsables du gouvernement américain Henry Kissinger, George Shultz et Jim Mattis.

Mais la fortune du décrocheur de l’Université de Stanford s’est éteinte après une enquête du Wall Street Journal sur la validité des tests.

Holmes a eu un enfant peu de temps avant son procès et en a eu un deuxième depuis sa condamnation.

En plus de sa peine de prison, elle et l’ancien haut dirigeant de Theranos, Ramesh « Sunny » Balwani, ont été condamnés à payer 452 millions de dollars aux investisseurs escroqués.

Balwani a été condamné à près de 13 ans et purge actuellement une peine dans une prison fédérale en Californie.

Un juge fédéral a recommandé que Holmes purge sa peine dans l’établissement à sécurité minimale pour femmes de Bryan, qui n’est pas loin de l’endroit où elle a grandi à Houston.

Selon le Wall Street Journal, la plupart des détenus de Bryan ont été reconnus coupables de crimes en col blanc, d’infractions mineures en matière de drogue et d’hébergement d’immigrants illégaux.

Holmes pourrait vivre dans une cellule avec jusqu’à trois autres détenus.