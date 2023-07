REGARDER: La Diamond League de Neeraj Chopra remporte le lancer de 87,66 m à Lausanne

Le lanceur de javelot Ace India Neeraj Chopra a une fois de plus marqué l’histoire en remportant son deuxième titre de la Diamond League de la saison vendredi. Ce n’était pas un départ idéal pour Chopra à Lausanne car il a commis une faute au premier lancer qui a aidé son rival allemand Julian Weber à prendre rapidement les devants avec un brillant lancer de 86,20 m. Cependant, la star indienne a rebondi sur sa deuxième tentative et a lancé son javelot à une distance de 83,52 m, alors qu’il l’a améliorée avec 85,04 m à sa troisième tentative.

Chopra s’améliorait à chaque lancer, mais la quatrième tentative s’est également soldée par une faute, mais il avait toujours l’air confiant. Le joueur de 25 ans avec un lancer de 87,66 m à la cinquième tentative pour décrocher son deuxième titre de la Ligue de diamant de la saison. Plus tôt cette année, Chopra a marqué l’histoire à Doha avec son lancer de 88,67 m pour décrocher la médaille d’or.

Neeraj Chopra remporte son deuxième titre de Diamond League de la saison avec un lancer de 87,66 m à Lausanne. Incidemment, Neeraj a maintenant lancé plus de 87,58 m (ce qui lui a valu l’or aux Jeux olympiques de Tokyo) dans 7 des 8 compétitions auxquelles il a participé depuis les Jeux de Tokyo. pic.twitter.com/xjI8rJLnjH– Jonathan Selvaraj (@jon_selvaraj) 30 juin 2023

Neeraj Chopra remporte la Lausanne Diamond League avec un brillant lancer de 87,66 mBonne série de 83,52, 85,04, 87,66 et 84,15 par le champion olympique Deuxième victoire pour neeraj cette année en DL, il mène le classement JT après 2 rendez-vous @afiinde pic.twitter.com/9UTJ0ebgCz – Sport Inde (@SportsIndia3) 30 juin 2023

Ce fut une performance sensationnelle de Chopra alors qu’il jouait sa méga compétition après une mise à pied d’un mois pour blessure.

Plus tôt, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo, Chopra, avait annoncé le mois dernier sur Twitter qu’il avait subi une tension musculaire pendant son entraînement et, par mesure de précaution, il s’était retiré des Jeux FBK aux Pays-Bas (4 juin) et de la rencontre de Paavo Nurmi. en Finlande (13 juin).

Le joueur de 25 ans a également raté les championnats nationaux inter-États seniors d’athlétisme récemment conclus à Bhubaneswar.

Après avoir décroché l’or à Lausanne, le lancer du javelot masculin fera également partie de la compétition lors des étapes de Monaco et de Zurich les 21 juillet et 31 août avant la grande finale de la Diamond League à Eugene, aux États-Unis, les 16 et 17 septembre.