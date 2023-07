REGARDER | La Cour suprême des États-Unis bloque l’annulation du prêt étudiant de Biden

Le président américain Joe Biden a été battu vendredi lorsque la Cour suprême a bloqué son plan d’annulation de 430 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants.

Les juges ont statué contre Biden dans une décision 6-3 en faveur de six États à tendance conservatrice qui se sont opposés à la politique.

Le plan de Biden était de tenir sa promesse de campagne de 2020 d’annuler une partie de 1,6 billion de dollars de la dette fédérale des prêts étudiants.

Vendredi, la Cour suprême des États-Unis a infligé au président Joe Biden une douloureuse défaite, bloquant son plan d’annulation de 430 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants – une décision qui devait bénéficier à 43 millions d’Américains et remplir une promesse de campagne.

Les juges ont statué contre Biden dans une décision 6-3 en faveur de six États à tendance conservatrice qui se sont opposés à la politique. L’action du tribunal a porté un coup aux 26 millions d’emprunteurs américains qui ont demandé un allégement après que Biden a annoncé le plan en août 2022 et a représenté un revers politique pour le président démocrate.

Le juge en chef John Roberts, rejoint par les cinq autres membres conservateurs du tribunal, a rédigé la décision. Les trois libéraux de la cour ont exprimé leur dissidence.

« Ce combat n’est pas terminé », a déclaré Biden après une décision qu’il a qualifiée de décevante et erronée, promettant une annonce plus tard vendredi.

Roberts a tourné en dérision l’argument de l’administration Biden selon lequel le programme d’annulation de prêt n’était qu’une modification d’un programme existant et a noté qu’une action aussi large nécessiterait une approbation claire du Congrès.

LIRE | Biden appelle les collèges américains à tenir compte de l’adversité lors du processus d’admission

« Le plan du secrétaire a « modifié » les dispositions citées uniquement dans le même sens que la Révolution française a « modifié » le statut de la noblesse française – elle les a abolies et les a entièrement supplantées par un nouveau régime », a écrit Roberts, se référant aux États-Unis. Secrétaire à l’Éducation Miguel Cardona.

« A partir de quelques situations étroitement délimitées spécifiées par le Congrès, le secrétaire a étendu le pardon à presque tous les emprunteurs du pays », a déclaré Roberts.

La décision du tribunal a invoqué ce qu’on appelle la doctrine des « questions majeures », une approche judiciaire musclée qui donne aux juges un large pouvoir discrétionnaire pour invalider les actions de l’agence exécutive « d’une grande importance économique et politique » à moins que le Congrès ne les autorise clairement dans la législation.

L’Arkansas, l’Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska et la Caroline du Sud ont contesté l’allégement de la dette de Biden. Deux emprunteurs individuels s’étaient également opposés aux conditions d’éligibilité du plan, mais les juges ont rejeté leur contestation vendredi en raison d’un manque de statut juridique. Le tribunal a agi le dernier jour de ses décisions dans son mandat qui a commencé en octobre.

Vingt-six millions d’emprunteurs américains ont demandé un allègement entre le moment où Biden a annoncé le plan en août 2022 et novembre dernier, lorsque les tribunaux inférieurs ont bloqué le plan.

« Près de 90% de l’allégement de notre plan serait allé aux emprunteurs gagnant moins de 75 000 dollars par an, et rien de tout cela n’aurait été accordé aux personnes gagnant plus de 125 000 dollars. Cela aurait changé la vie de millions d’Américains et leurs familles. Et cela aurait été bon pour la croissance économique, à court et à long terme », a déclaré Biden dans un communiqué.

Une promesse de campagne

Le plan de Biden a rempli sa promesse de campagne de 2020 d’annuler une partie de 1,6 billion de dollars de dette fédérale de prêt étudiant, mais a été critiqué par les républicains qui l’ont qualifié d’abus de son autorité et d’avantage injuste pour les emprunteurs diplômés d’université tandis que les autres emprunteurs n’ont pas reçu un tel allégement.

Dans le cadre de ce plan, le gouvernement américain annulerait jusqu’à 10 000 $ de dette étudiante fédérale pour les Américains gagnant moins de 125 000 $ qui ont obtenu des prêts pour payer leurs études collégiales et postsecondaires et 20 000 $ pour les bénéficiaires de bourses Pell aux étudiants à faible revenu. des familles.

Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump se sont appuyés sur la loi HEROES à partir de 2020 pour suspendre à plusieurs reprises les paiements de prêts étudiants et empêcher les intérêts de s’accumuler afin d’alléger la pression financière sur les emprunteurs étudiants pendant la pandémie de Covid-19.

Biden, qui brigue une réélection l’an prochain, a également critiqué les élus républicains.

Il a dit:

Ils n’avaient aucun problème avec des milliards de prêts liés à la pandémie aux entreprises – y compris des centaines de milliers et dans certains cas des millions de dollars pour leurs propres entreprises. Et ces prêts ont été annulés. Mais lorsqu’il s’est agi de venir en aide à des millions d’Américains qui travaillent dur, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l’arrêter.

Quelque 53% des Américains ont déclaré soutenir l’allégement de la dette de Biden, avec 45% opposés, selon un sondage Reuters/Ipsos de mars.

La décision est intervenue un jour après que la Cour suprême a effectivement interdit les politiques d’action positive utilisées depuis longtemps par les collèges et universités américains pour augmenter le nombre d’étudiants noirs, hispaniques et d’autres minorités sous-représentées. Biden a déclaré jeudi que le tribunal, avec sa majorité conservatrice, était une institution déconnectée des valeurs fondamentales du pays.

Lors des débats de février dans l’affaire des prêts, l’administration de Biden a déclaré que le plan était autorisé en vertu d’une loi fédérale de 2003 appelée Higher Education Relief Opportunities for Students Act, ou HEROES Act, qui habilite le secrétaire américain à l’éducation à « renoncer ou modifier » l’aide financière aux étudiants pendant la guerre ou les urgences nationales.

Les juges conservateurs de la cour avaient auparavant utilisé la doctrine des «questions majeures» pour invalider les principales politiques de Biden jugées dépourvues d’autorisation claire du Congrès. Ils l’ont fait lorsqu’ils ont empêché les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’étendre les protections contre les expulsions pour les locataires résidentiels à court d’argent, ont contrecarré le mandat de vaccination ou de test Covid-19 de Biden pour les grandes entreprises et ont restreint le pouvoir de l’Agence de protection de l’environnement de réglementer les émissions de carbone. provenant des centrales électriques.

La doctrine des questions majeures découle d’une approche privilégiée par de nombreux conservateurs et groupes d’affaires pour freiner ce qu’ils considèrent comme des excès de «l’État administratif». Ils s’opposent à ce qu’ils considèrent comme un pouvoir accumulé par la branche exécutive sans contrôles appropriés par les tribunaux et le Congrès.

La juge libérale Elena Kagan, dans une dissidence à laquelle se sont jointes ses deux collègues libéraux, a tourné en dérision la doctrine des questions majeures en la qualifiant de « fabriquée ».

« Il n’est pas étonnant que la majorité invoque la doctrine », a écrit Kagan. « L’interprétation statutaire » normale « de la majorité ne peut pas soutenir sa décision. La loi, lue telle qu’elle est rédigée, donne au secrétaire un large pouvoir pour atténuer l’effet d’une urgence nationale sur la capacité des emprunteurs à rembourser leurs prêts étudiants. »