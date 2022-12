Regarder la Coupe du monde du Qatar, hors du terrain

Les logements varient presque autant que les personnes qui y séjournent. Un bateau de croisière, amarré le long du front de mer de Doha, a été reconverti en hôtel pendant un mois. Les tentes du village des fans d’Al Khor étaient commercialisées sous le nom de “camping arabe” ; vous pouvez en réserver un, mais cela vous coûtera plus de 400 $ la nuit. Une option plus sensible aux coûts est l’un des parcs remplis de rangées de conteneurs d’expédition plus proches de l’action. Derrière tout cela, au centre-ville de Doha, se trouvent les options les plus chères. Les tours Katara à Lusail comprennent deux hôtels. L’un abrite la classe exécutive de la FIFA pendant toute la durée de la Coupe du monde.