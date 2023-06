La Corée du Nord a déclaré que le lancement raté de son satellite militaire le mois dernier était le « plus grave échec » lors de la dernière réunion clé du parti au pouvoir, a rapporté lundi le média officiel KCNA.

Les responsables ont promis de faire pression pour une deuxième tentative de lancement.

La réunion plénière élargie s’est tenue entre vendredi et dimanche, ordonnant aux travailleurs et aux chercheurs d’analyser l’échec du lancement du satellite militaire et d’en préparer un autre dans un proche avenir.

Les responsables du lancement du satellite ont été « fortement critiqués », selon le rapport.

La fusée nord-coréenne a plongé dans la mer « après avoir perdu de la poussée en raison du démarrage anormal du moteur du deuxième étage », a déclaré Pyongyang après l’échec du lancement dans un aveu inhabituellement franc d’un problème technique.

La Corée du Nord a également promis de continuer à développer sa capacité nucléaire.