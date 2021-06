REGARDER: La banque de Beyrouth STORMÉE par des manifestants en colère, un groupe réclame 180 000 $ d’argent «volé» récupéré pour le peuple libanais

Des images du quartier de Hamra, dans la capitale libanaise, lundi, auraient montré des personnes jetant des documents bancaires par les fenêtres du bâtiment.

Des banderoles affichant des messages affirmant que la banque avait volé l’argent des gens pouvaient également être vues accrochées à l’entrée alors qu’une foule protestait à l’extérieur.

Des vidéos publiées par les médias locaux semblaient montrer des manifestants errant autour de la banque et pénétrant dans différentes pièces du bâtiment.

Les médias locaux ont suggéré qu’un incendie s’était également déclaré à l’intérieur de la banque.

La police a été appelée sur les lieux pour faire sortir les manifestants du bâtiment et débloquer les routes environnantes.

La Banque libanaise suisse a déclaré que l’ONG autoproclamée Banin Charity Association avait occupé sa succursale de Hamra. L’organisation a également revendiqué la responsabilité des événements de lundi.

Dans un communiqué, la banque a affirmé que trois de ses employés avaient été blessés dans le chaos, dont un qui a été hospitalisé avec deux fractures faciales nécessitant une intervention chirurgicale.

« Une centaine d’hommes appartenant à l’association caritative Banin ont occupé le bâtiment de l’administration générale de notre banque, agressant nos employés », le relevé bancaire lu.

Il a allégué que les directeurs de la succursale avaient été menacés de violence à moins qu’ils ne transfèrent des fonds à l’étranger.

Dans une publication sur Facebook, la Banin Charity Association a déclaré avoir récupéré quelque 180 000 $, ce qu’elle a affirmé que la banque avait « pillé » des pauvres.

À la suite du siège de la banque lundi, l’Association des banques du Liban a déclaré dans un communiqué que d’autres institutions financières resteraient fermées mardi en signe de solidarité avec la succursale assiégée.

Les troubles et les manifestations au Liban sont devenus plus fréquents alors que le pays s’enfonce davantage dans une crise économique, aggravée par la corruption présumée du gouvernement, la pandémie, le chaos politique et l’explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth en août dernier.

D’autres manifestations ont eu lieu ce week-end en réponse à la décision du gouvernement de réduire davantage la valeur de la livre libanaise par rapport au dollar.

Cette décision est intervenue alors que le pays est également confronté à d’importantes pénuries de nourriture et de médicaments.

