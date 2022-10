REGARDER | Kyiv, Lviv et d’autres villes ukrainiennes secouées par des explosions

Plusieurs explosions ont secoué lundi la capitale ukrainienne Kyiv et les villes de Lviv, Ternopil et Dnipro, après que la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir orchestré une puissante explosion qui a endommagé un pont clé reliant la Russie à la Crimée.

Le radiodiffuseur public ukrainien Suspilne a cité les services d’urgence comme disant qu’il y avait des morts et des blessés à Kyiv mais n’a donné aucun autre détail sur les victimes.

“Plusieurs explosions dans le quartier Shevchenskivskyi – au centre de la capitale”, a déclaré le maire de Kyiv Vitali Klitschko Klitschko sur l’application de messagerie Telegram. “Détails plus tard.”

Un témoin de Reuters a vu un énorme charretier à l’une des intersections du centre-ville et des voitures à proximité complètement détruites, noircies et piquées d’éclats d’obus.

Des explosions ont également été signalées à Lviv, Ternopil et Zhytomyr dans l’ouest de l’Ukraine, et à Dnipro dans le centre de l’Ukraine.

La Russie a abandonné une avancée précoce sur Kyiv face à une résistance féroce renforcée par les armes occidentales.

Depuis lors, Moscou et ses mandataires se sont concentrés sur le sud et le Donbass, un territoire oriental composé de Lougansk et de son voisin Donetsk, déployant une artillerie écrasante dans certains des combats au sol les plus violents d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.