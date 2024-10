Regarder : Kelsea Ballerini embrasse la romance avec Chase Stokes dans « First Rodeo »

Ballerini et Stokes ont commencé à parler en décembre 2022. Ils ont déclenché des rumeurs de fréquentation pour la première fois le mois suivant lorsqu’elle est apparue sur une photo qu’il a publiée sur Instagram, et elle a confirmé la romance naissante dans une interview en février 2023. Lorsqu’ils ont célébré leur premier anniversaire plus tôt. cette année, Ballerini a remercié Stokes « de m’avoir fait écrire des chansons d’amour 🤍 », alors qu’elle travaillait sur son cinquième disque studio.

« Premier rodéo » est la dernière chanson que Ballerini sortira avant son cinquième album studio, Motifsfait ses débuts le 25 octobre. Jusqu’à présent, Ballerini a également partagé « Cowboys Cry Too » avec Noé Kahan« Sorry Mom » et « Two Things », et a offert un aperçu de quelques-uns des morceaux inédits.

iHeartRadio organise un concours pour assister au spectacle de sortie de l’album à guichets fermés de Ballerini au Madison Square Garden de New York et retrouver Ballerini lors d’une rencontre dans les coulisses. La gamme comprend également Aly et AJ et Tigirlily Or. Pour participer et gagner, rendez-vous sur l’application gratuite iHeartRadio ou cliquez sur ICI pour plus d’informations.

« Pendant tout le temps que je faisais cet album, je visualisais et rêvais des moyens de lui donner vie pour notre concert, et c’était quelque chose que je ne pouvais pas attendre plus de cinq jours après sa sortie », a déclaré Ballerini dans un communiqué. déclaration. « Quand de bonnes choses arrivent, quand de nouveaux chapitres s’ouvrent, vous voulez les partager avec vos collaborateurs. Cette fois-ci, il se trouve que nous nous trouvons dans un lieu incontournable au cœur d’une ville qui est fortement marquée par la musique et les visuels de MOTIFS. J’ai tellement hâte de célébrer la sortie de cet album au Madison Square Garden… on se voit à New York ! »