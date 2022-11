REGARDER: Jude Bellingham marque le premier but de l’Angleterre à la Coupe du monde 2022

Jude Bellingham a marqué le premier but de l’Angleterre en Coupe du monde 2022.

Avec la montée en puissance du match d’ouverture contre l’Iran dominée par la conversation sur le brassard OneLove que Harry Kane devait porter en tant que capitaine, seul le spécialiste de la BBC Alex Scott le portait.

Le match a également été interrompu pendant environ 10 minutes lorsque le gardien iranien Alireza Beiranvand a été blessé après une collision avec l’un de ses propres joueurs, à la suite d’un centre de Harry Kane.

Hé Jude! ✨Jude Bellingham rentre chez lui pour son premier but en Angleterre sur la plus grande scène ! Angleterre 1-0 Iran💻🖥📱 Regardez sur @BBCiPlayer, écoutez sur @BBCSounds, obtenez-en plus sur l’application @BBCSport#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/ rX4xS58WwU21 novembre 2022 Voir plus

Jude Bellingham a ouvert le score avec une superbe tête sur un centre de Luke Shaw, rencontrant le ballon et devenant le troisième plus jeune joueur à avoir marqué lors d’un tournoi pour les Three Lions. Le plus jeune reste Michael Owen, avec son but contre la Roumanie à France 98.

Bellingham devient également le premier joueur à avoir marqué pour l’Angleterre lors d’un tournoi alors qu’il jouait pour un club européen depuis David Beckham en 2006.

Bukayo Saka a marqué une superbe volée avec son pied gauche peu de temps après, bannissant certains des démons de l’Euro 2020. Saka, tristement célèbre, a raté le penalty décisif à Wembley qui a permis à l’Italie de remporter la couronne.

Dans la première minute du temps d’arrêt, Raheem Sterling a réussi à marquer une volée sans regard sur un centre de Harry Kane. C’était le premier but de Sterling lors d’une Coupe du monde après ses performances en 2014 et 2018 pour les Three Lions.