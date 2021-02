REGARDER: Jim Acosta de CNN grillé sur l’incapacité du réseau à couvrir les multiples scandales de « l’empereur de New York » Andrew Cuomo

Jim Acosta de CNN a été harangué à son arrivée à l’événement de CPAC en Floride vendredi, un journaliste le grognant pour l’incapacité perçue de son réseau à couvrir les scandales majeurs liés au gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

David Marcus, le correspondant new-yorkais du fédéraliste, a interrompu l’ancien correspondant de CNN à la Maison Blanche lors d’un entretien à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) et l’a à plusieurs reprises insisté sur le manque présumé de couverture par le réseau des récents scandales de Cuomo.

Jim Acosta refuse de répondre @BlueBoxDaveLes questions de CNN sur le manque de couverture par CNN du scandale de la maison de retraite du gouverneur de New York Andrew Cuomo et les allégations d’agression sexuelle contre lui. pic.twitter.com/u6O9pFtkfB – Le fédéraliste (@FDRLST) 26 février 2021

Cuomo fait face à des allégations de harcèlement sexuel et a également été accusé d’avoir orchestré un complot visant à dissimuler les décès de Covid-19 dans les maisons de retraite de New York, ce qui pourrait résulter de ses décisions politiques.

«Quand allez-vous commencer à couvrir Cuomo?» Marcus a répété, imitant le style abrasif d’Acosta, qui est devenu une caractéristique des points de presse de la Maison Blanche sous l’administration Trump, qui ont abouti à la révocation de ses références de presse à Acosta.

L’ancienne assistante de Cuomo, Lindsey Boylan, a affirmé que Cuomo lui avait fait plusieurs avances sexuelles non désirées, notamment en l’invitant à jouer au strip poker et en l’embrassant sur les lèvres sans permission. Cuomo est également confronté à une réaction violente concernant la gestion par son administration des maisons de retraite pendant la pandémie.

Aussi sur rt.com « Jouons au strip poker »: un ancien membre du personnel publie un essai explosif détaillant les allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur Andrew Cuomo

Melissa DeRosa, secrétaire de Cuomo, a admis que l’administration avait caché des données sur le nombre de décès dans les foyers de soins dus à Covid-19. Le député démocrate de New York, Ron Kim, a également affirmé que Cuomo l’avait menacé de dissimuler les commentaires de DeRosa.

L’administration Cuomo a apparemment minimisé les décès dans les maisons de soins infirmiers de 50%, avec 15 000 décès liés à Covid-19 – et non 8 500 comme précédemment signalé.

« Il a tué 10 000 personnes et il est accusé d’agression sexuelle, et vous voulez parler de Ted Cruz, » Marcus a dit, en doublant Cuomo «L’empereur de New York.»

Cuomo a ordonné aux maisons de soins infirmiers d’accepter les patients de Covid-19 dans leurs installations en mars.

Aussi sur rt.com Plus besoin de faire face aux théâtres anti-Trump lors des briefings de la Maison Blanche, Acosta de CNN passe au bureau d’ancrage

Acosta, maintenant correspondant national en chef de CNN, a affirmé à plusieurs reprises que CNN est « Le couvrir » mais finalement abandonna et abandonna sa conversation avec le journaliste fédéraliste quelque peu hostile.

CNN a rendu compte des allégations de harcèlement sexuel jeudi, un jour après que l’histoire a éclaté. Chris, le frère d’Andrew Cuomo, est une ancre du réseau et n’a pas été autorisé à couvrir les scandales qui assaillent son frère. Le site Web de CNN couvre les deux scandales.

L’ancien président américain Donald Trump prendra la parole lors de l’événement dimanche, et une cohorte de ses partisans a accueilli Acosta avec un barrage de «CNN est nul» chants.

