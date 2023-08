REGARDER: Jey Uso avertit apparemment Roman Reigns avant que le chef tribal ne se blesse au bras pendant SummerSlam 2023

Roman Reigns et Jey Uso se sont retrouvés face à face à la WWE SummerSlam 2023 avec le surnom de ‘Tribal Chief’ à gagner, c’était un match de combat tribal avec des tables, des bâtons de kendo et des chaises tous légaux et la paire n’a rien laissé au hasard déchaîner toutes sortes de souffrances les uns sur les autres.

Reigns a mis son championnat universel de la WWE en jeu et à la fin, il finirait par conserver son statut de «chef tribal» après que Solo Sikoa et Jimmy Uso se soient impliqués.

Le fait que le propre cousin jumeau de Jey, Jimmy, soit impliqué dans le match et ait trahi son propre sang a surpris de nombreux fans. Jimmy soignait une blessure, c’est pourquoi Jey a été laissé seul pour défier Reigns pour ses titres et le statut de « tête de table ».

Cependant, Jimmy s’étant impliqué et s’interposant entre la quête de vengeance de son frère, Jey n’a pas obtenu le résultat souhaité. Lors de la bataille infernale entre les deux combattants, Roman a fini par se blesser au bras à SummerSlam.

Le championnat universel incontesté de la WWE n’a pas assisté à la conférence de presse d’après-match, laissant son manager Paul Heyman assister seul au presseur. Alors que de nombreux fans se demandaient quand exactement Reigns s’était blessé, une nouvelle vidéo virale a fait surface sur Internet qui montre Jey essayant d’avertir Roman avant de le frapper avec un plongeon suicide à l’extérieur du ring.

Montre:

apparemment c’est là que les règnes romains ont été blessés. on dirait que jey a dit « attention joe » ou quelque chose comme ça parce que roman n’était probablement pas dans la bonne position pour le plongeon suicide. pic.twitter.com/Ft1bPoDzqn– monsieur j (@brandnewdrip) 8 août 2023

Le champion a été vu à la réception d’un plongeon époustouflant du challenger, cependant, la vidéo virale a montré que Jey a été entendu crier sur Reigns, lui donnant apparemment un avertissement alors qu’il criait « Attention, Joe ».

Pour les non-initiés, le nom original de Roman Reigns est Leati Joseph Anoaʻi.

Reigns a ensuite partagé une mise à jour sur les réseaux sociaux alors qu’il était vu au bord de la plage après avoir conservé son statut de « chef de tribu ». La superstar de la WWE devrait se présenter au Smackdown de cette semaine et il y aura probablement un segment spécial pour Reigns après avoir conservé ses titres.