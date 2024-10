REGARDER : Jeune, sexy et dérangé : mon histoire de ménopause chez les adolescentes

À seulement 15 ans, Annabelle Gauntlett a lutté contre la ménopause précoce et l’anorexie, faisant face à d’énormes défis physiques et émotionnels.

J’étais assis dans mon cours de sciences lorsque ma poitrine a commencé à brûler, mes joues étaient rouges et j’ai soudainement ressenti cette sensation nerveuse accablante qui a complètement immergé mon corps.

Mon professeur a regardé mes joues rouges aux couleurs vives et a dit : « J’en ai parce que je suis ménopausée ». J’ai soudain pensé que je pourrais vivre ça.

Dès l’âge de 13 ans, j’ai souffert d’un trouble de l’alimentation et, pendant un certain temps, cela a complètement pris le dessus sur ma vie. Chaque moment de la journée était axé sur le nombre de calories que je mangeais, le poids d’un verre d’eau et la façon dont j’allais perdre plus de poids que la veille.

On m’a rapidement diagnostiqué une anorexie.

Avant de m’en rendre compte, j’allais dans une clinique où j’ai été pesé à l’aveugle, on m’a prescrit des dizaines de pilules et on m’a demandé d’expliquer pourquoi j’avais des difficultés. Je n’ai jamais eu l’impression de faire quelque chose de bien lorsque j’allais à la clinique. Si j’avais perdu du poids, j’étais obligé de boire des milkshakes caloriques et si j’avais pris du poids, j’avais l’impression de ne pas y appartenir ou de ne pas mériter l’aide dont j’avais besoin.

Je me souviens d’une fois où ma mère, mon père et moi sommes allés à la clinique. C’était la première fois de mon père et l’une des dernières. Je me souviens de l’avoir vu pleurer et son visage tendu. Il avait peur que sa petite fille ne s’en remette pas.

Ce moment reste gravé dans ma mémoire car voir à quel point cette maladie avait complètement envahi non seulement ma vie mais aussi celle de mes parents m’a rendu furieux.

À partir de ce jour, j’ai travaillé sans relâche pour récupérer, et je l’ai fait.

Journaliste médiatique, Annabelle Gauntlett.

Après avoir retrouvé un poids santé, adopté une routine alimentaire structurée et retrouvé ma clarté mentale, j’ai été confronté à un autre problème. Mes règles n’étaient toujours pas revenues.

Lorsque les médecins m’ont dit que l’arrêt de mes règles était un effet secondaire attendu de l’anorexie, je n’y ai rien pensé d’autre, et ils me l’ont répété à plusieurs reprises, sans enquête, pendant deux ans.

Mais lorsque j’ai continué à avoir des bouffées de chaleur, de l’anxiété et des problèmes cognitifs malgré mon poids santé, la sonnette d’alarme a commencé à se déclencher.

Et je n’étais pas le seul. Ma mère pensait aussi que quelque chose n’allait pas, alors nous sommes retournés chez les médecins.

Cette fois, j’ai eu la chance de consulter un médecin généraliste qui a immédiatement pensé qu’il pourrait s’agir d’une ménopause précoce.

Alors que je m’asseyais et hochais la tête, ne sachant pas vraiment ce qu’était la ménopause ni ce qu’elle impliquerait pour mon avenir, ma mère s’est assise à côté de moi, secouant la tête et pleurant.

Annabelle et sa mère Amanda.

Avance rapide de six mois au cours desquels j’ai enduré des dizaines de rendez-vous à l’hôpital, de tests sanguins et d’échographies, et c’était officiel : j’avais une insuffisance ovarienne prématurée (POI) – autrement connue sous le nom de ménopause précoce à 15 ans.

Pendant que mes parents étaient occupés à interroger les spécialistes sur les options de traitement hormonal substitutif, j’étais trop occupé à essayer de comprendre comment cela m’était arrivé. La ménopause n’est-elle pas censée survenir à la cinquantaine ?

Les médecins n’ont pas pu me donner de réponse, à part me dire que cela aurait pu être déclenché par mon trouble de l’alimentation. Cependant, 90 pour cent des femmes n’ont aucune réponse à une cause directe.

Pendant des années, j’ai vécu avec le fardeau de m’être infligé cela, de ne pas avoir de raison de me sentir triste parce que je me suis infligé cette douleur, mais la vérité est que je ne suis pas le seul – et je ne suis pas à blâmer. .

Selon Beat Eating Disorders UK, 1,25 million de personnes rien qu’au Royaume-Uni souffrent de troubles de l’alimentation, ce qui peut avoir d’autres conséquences sur la santé. Au Royaume-Uni, environ une femme sur 100 a un POI, selon le NHS.

À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui a provoqué la ménopause dans mon cas, mais sûrement si les causes étaient établies et si nous en savions davantage sur la maladie, alors ces statistiques pourraient diminuer ?

La ménopause est encore un sujet tabou pour beaucoup, mais c’est une condition qui ne devrait pas être considérée comme une honte. J’étais autrefois isolé de mes pairs à cause de mon diagnostic, mais ce n’est que lorsque nous partageons nos histoires que nous ne sommes plus seuls.

Les filles doivent commencer à apprendre l’importance de leur cycle menstruel et les changements potentiels qui peuvent survenir dans leur corps.

Il n’est pas gênant d’aborder les règles. En fait, il faut en parler davantage pour s’assurer que les jeunes filles comprennent pleinement l’importance de les réguler.

La ménopause ne dévalorise pas votre valeur, quel que soit votre âge. Ce n’est qu’un autre obstacle à surmonter dans le marathon de la féminité, et en parler est le premier pas dans la bonne direction.

Autrefois, je me cachais de ma maladie, mais maintenant, à 21 ans, je comprends que partager mon histoire est une opportunité de briser la stigmatisation et d’aider les autres. Rejoignez-moi.

