Un marin australien secouru avec son chien après plus de deux mois à la dérive dans l’océan Pacifique est arrivé mardi au Mexique en déclarant « Je suis tellement reconnaissant. Je suis en vie ».

Tim Shaddock a été récupéré avec son chien « Bella » par un navire thonier après que le couple ait survécu pendant des semaines avec du poisson cru et de l’eau de pluie sur leur bateau paralysé par la tempête.

Il est arrivé mardi au port mexicain de Manzanillo, mince, avec une barbe touffue et des cheveux en bataille coiffés d’un bonnet rouge arborant le logo de la société de pêche Grupomar, dont le navire était venu à son secours.

« Au capitaine et à cette compagnie de pêche qui m’a sauvé la vie, je veux dire, qu’en dites-vous ? Je suis tellement reconnaissant », a déclaré Shaddock aux journalistes qui attendaient.

« Je suis en vie… Je ne pensais vraiment pas que j’y arriverais, tu sais ? Alors merci, merci beaucoup. »

Shaddock, qui selon Grupomar a 54 ans, et Bella étaient partis de la ville balnéaire mexicaine de La Paz en avril et prévoyaient de parcourir environ 6 000 kilomètres avant de jeter l’ancre dans la Polynésie française tropicale.

Mais ils se sont rapidement retrouvés bloqués après qu’une mer agitée ait endommagé le navire, qu’il a décrit comme un bateau traditionnel polynésien français nommé « Aloha Toa », et assommé son électronique.

Dans un sauvetage improbable rappelant le film de Tom Hanks « Cast Away », le plaisancier débraillé a été arraché de l’eau plus de deux mois plus tard par un thonier mexicain, « à plus de 1 200 milles de la terre » selon Grupomar.

‘Se sentir bien’

Mardi, Shaddock a déclaré aux journalistes qu’il « se sentait bien. Un peu mieux que moi ».

Il a dit que sa santé était « plutôt mauvaise pendant un moment, j’avais plutôt faim ».

Prenant patiemment une question après l’autre, souriant et émotif parfois, Shaddock a déclaré qu’il avait beaucoup pêché, surtout après l’épuisement de ses provisions.

Mais il a perdu ses ustensiles de cuisine en cours de route, « donc c’était beaucoup de mastication de ‘sushi' », a-t-il plaisanté, et a souligné à quel point il était devenu « maigre ».

Le marin australien Tim Shaddock et son chien Bella après avoir été secourus par l'équipage d'un thonier mexicain de la flotte Grupomar, dans l'océan Pacifique le 17 juillet 2023.

Shaddock a raconté qu’il y avait « beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais jours » en mer, mais aussi de bons.

« La fatigue est la partie la plus difficile, vous réparez toujours quelque chose », a-t-il déclaré à propos de l’épreuve.

« J’essayais de trouver le bonheur à l’intérieur de moi-même, et j’ai trouvé cela souvent seul en mer. J’allais aussi dans l’eau et j’aimais juste être dans l’eau. »

‘La vie est belle’

Le marin n’avait que des éloges pour Bella, qu’il avait trouvée au Mexique.

« Elle n’arrêtait pas de me suivre sur l’eau », a-t-il déclaré à propos de l’adoption du chien après plusieurs tentatives infructueuses pour lui trouver une autre maison.

Il rit:

Elle est incroyable. Ce chien est autre chose. Je suis juste reconnaissant qu’elle soit en vie. Elle est beaucoup plus courageuse que moi.

Bella n’a pas rejoint Shaddock pour la conférence de presse, étant restée à bord du navire Grupomar.

Shaddock a déclaré qu’il avait hâte de rentrer chez lui avec sa famille et ses amis et de « se calmer ».

Il ne repartirait « probablement pas » en mer dans un avenir proche, a-t-il admis.

« Je serai toujours dans l’eau », a-t-il dit, mais « je ne sais pas jusqu’où je serai dans l’océan ».

Pour le patron de Grupomar, Antonio Suarez, le sauvetage était la preuve que « la vie est belle ».

« Nous étions chargés de sauver la vie d’un être humain et du petit chien qui l’accompagnait », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Nous avons des services médicaux sur nos navires. Il est tombé entre de bonnes mains. »

Suarez a déclaré que le bateau qui avait récupéré la paire était le plus ancien de la flotte de l’entreprise et que le voyage qui avait sauvé la vie de Shaddock serait probablement le dernier.