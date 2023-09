REGARDER : « Je reste » – Walker annonce le renouvellement de son contrat avec Manchester City de manière dramatique

Kyle Walker a annoncé qu’il resterait à Manchester City de manière dramatique. Le club a fait cette annonce avec une vidéo publiée sur X dans laquelle Walker faisait référence au film hollywoodien Le Loup de Wall Street, reproduisant une scène du film pour annoncer son renouvellement avec les Cityzens.

Il s’apprête à signer un nouvel accord pour une prolongation de contrat de deux ans avec l’équipe de Manchester City dirigée par Pep Guardiola.

L’arrière droit anglais est resté un rouage essentiel dans le système de Pep Guardiola et on peut affirmer sans se tromper que le club n’aurait pas pu réaliser ses diverses réalisations sans la fiabilité défensive des Walkers à l’arrière.

Le rythme et le QI défensif de Walker font de lui un solide arrière droit et ont été une épine pour divers attaquants adverses. Il a disputé 169 matches avec Manchester City. Son palmarès comprend cinq titres de Premier League, quatre coupes de la ligue, deux FA Cup, deux Community Shields, une Super Coupe de l’UEFA et une Ligue des Champions.

L’arrière droit faisait partie de l’équipe emblématique de Manchester City qui a gravé son nom dans l’histoire du football anglais en devenant la deuxième équipe à réaliser le tristement célèbre triplé qui a échappé à l’équipe de City pendant si longtemps.

L’équipe était une force dominante depuis que Pep Guardiola a pris la direction et a signé Walker de Tottenham Hotspurs, qui était alors dirigé par l’actuel manager de Chelsea, Mauricio Pochettino.

Pep sera soulagé de voir Walker rester au club après que l’équipe ait perdu de nombreux joueurs de son équipe triple gagnante, notamment Riyad Mahrez, Joao Cancelo en prêt, Cole Palmer, Aymeric Laporte et Ilkay Gundogan.

Walker a également joué un rôle important dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate et sera impatient de continuer à améliorer les campagnes anglaises et de mettre également fin à leur sécheresse de trophées.

Walker a maintenant 33 ans, mais il reste une force mortelle avec laquelle il faut compter car il continue d’avoir le rythme nécessaire pour suivre le rythme des défenseurs les plus rapides. Il continuera sur sa lancée et s’imposera comme l’un des plus grands arrières latéraux de l’histoire anglaise.

Il est désormais un leader établi dans l’équipe actuelle de City et sera impatient de continuer là où il s’est arrêté. Walker cherchera à se remettre au travail pour aider City à défendre ses titres et continuer à s’établir, lui et son équipe, parmi les meilleurs de l’histoire.