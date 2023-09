REGARDER: Jamie Vardy parcourt toute la longueur du terrain pour célébrer devant les fans de Bristol City

L’attaquant de Leicester City, Jamie Vardy, a parcouru toute la longueur du terrain pour narguer les fans de Bristol City après avoir marqué le but vainqueur des Foxes contre Bristol City en championnat samedi.

L’ancien attaquant anglais a converti le seul but du match en frappant depuis le point de penalty après 67 minutes au King Power Stadium et s’est immédiatement dirigé vers le support extérieur.

Et lors d’une célébration qui n’est pas sans rappeler celle d’Emmanuel Adebayor pour Manchester City contre son ancien club Arsenal en 2009, Vardy s’est levé et a nargué les 3 300 supporters itinérants qui suivaient son but.

Le joueur de 36 ans aurait riposté après que les fans de Bristol City aient chanté des chansons peu élogieuses sur sa femme.

Leicester a publié une vidéo du but et de la célébration qui a suivi sur ses réseaux sociaux après le match, avec la légende « C’est lui ».

Vardy a été remplacé par Kelechi Iheanacho dans les phases finales et a été ovationné par les fans des Foxes.

Son but a permis à Leicester de conserver son super début de saison en étant en tête du championnat avec 21 points en huit matchs.

Les Foxes ont remporté sept de leurs huit matches dans la compétition en 2023/24, leur seul revers étant une défaite à domicile contre Hull City début septembre.

La prochaine étape pour Leicester est un voyage difficile à Anfield pour affronter Liverpool en Coupe EFL mercredi.

Plus d’histoires de Leicester City

Vérifier notre aperçu de la saison pour Leicester City alors que les Foxes cherchent à rebondir en Premier League pour la première fois après la relégation en mai.

Leicester, champion d’Angleterre en 2015/16, ont été relégués fin mai malgré sa victoire contre West Ham lors de leur dernier match.

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Leicester, James Maddison, a été désignée meilleure recrue estivale par les agents de football suite à son transfert à Tottenham.