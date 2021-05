REGARDER: Iron Dome intercepte des salves de missiles massives de Gaza alors que les sirènes retentissent à Tel Aviv

Au moins trois séries de roquettes ont été tirées de Gaza en direction de Tel Aviv et d’autres régions du centre d’Israël samedi soir, selon Paula Slier de RT.

Plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré que le ciel nocturne s’illumine avec les deux roquettes sortant de Gaza et les missiles Iron Dome lancés pour les intercepter.

VIDÉO: Des dizaines de roquettes tirées sur Israëlhttps: //t.co/V2rHQpJYdLpic.twitter.com/CbXFgaYmxN – Trey Yingst (@TreyYingst) 15 mai 2021

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes d’impacts de roquettes, mais au moins 10 personnes ont été blessées alors qu’elles se précipitaient vers des abris, selon l’EMS national israélien.

Iron Dome travaille sérieusement ce soir (Vidéo: Tai Tzaban) pic.twitter.com/Omi2JL9ibo – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 15 mai 2021

Le dôme de fer intercepte les roquettes de #Gaza ciblant la région de Tel Aviv pic.twitter.com/kuQIPtgp6T – Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) 15 mai 2021

Tel Aviv il y a juste un instant pic.twitter.com/dX5wtPXpY6 – Richard Engel (@RichardEngel) 15 mai 2021

La nouvelle attaque intervient peu de temps après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prononcé un discours promettant qu’Israël continuera de frapper à Gaza « Aussi longtemps que nécessaire. »

Tel Aviv il y a juste un instant pic.twitter.com/dX5wtPXpY6 – Richard Engel (@RichardEngel) 15 mai 2021

« Le parti qui porte la culpabilité de cette confrontation, ce n’est pas nous, ce sont ceux qui nous attaquent », il ajouta. «Contrairement au Hamas, qui a délibérément l’intention de nuire aux civils tout en se cachant derrière des civils, nous faisons tout … pour éviter ou limiter autant que possible les civils et frapper directement les terroristes à la place.»

Plus tôt samedi, Tsahal a détruit un bâtiment où se trouvaient des bureaux de médias internationaux, notamment Associated Press et Al Jazeera, affirmant qu’il s’agissait d’une cible militaire légitime car il aurait abrité «Renseignements militaires du Hamas.»

Vidéo d’une autre salve, notez les différences entre les deux vidéos de lancement. pic.twitter.com/yXK4LGWBTb – Doge (@IntelDoge) 15 mai 2021

La confrontation violente de près d’une semaine entre Israël et les militants palestiniens a été initialement motivée par une décision de justice israélienne d’expulser plusieurs familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem-Est, ce qui a conduit à des manifestations massives et à une violente répression policière contre les manifestants. Dans ce qu’il a appelé des représailles, le groupe militant du Hamas a ciblé des villes israéliennes avec une attaque à la roquette lundi, incitant Israël à lancer son opération militaire massive contre Gaza.

Les hostilités ont jusqu’à présent fait au moins 145 morts palestiniens, dont 41 enfants, tandis qu’Israël a fait état de 10 morts, dont deux enfants, et des centaines de blessés des deux côtés.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!