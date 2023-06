REGARDER: Igor Stimac reçoit un carton rouge en tant que joueurs indiens et pakistanais impliqués dans un échange houleux lors du choc du championnat SAFF

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football, Igor Stimac, a reçu un carton rouge dans les dernières minutes de la première mi-temps contre le Pakistan lors de l’affrontement du championnat SAFF au stade Sree Kanteerava. C’était un coup dur pour l’Inde mais l’arbitre a pris l’appel après avoir pris son temps car Stimac était en faute pour son acte d’indiscrétion.

C’était au bord de la mi-temps lorsque le ballon est sorti du terrain et que le défenseur pakistanais Abdullah Iqbal a tenté la remise en jeu, mais Stimac n’en était pas satisfait et voulait que l’arbitre vérifie le dernier qui avait le dernier pied. Il a empêché Iqbal de prendre la remise en jeu et a fait tomber le ballon de sa main, ce qui a déclenché des altercations sur le terrain entre les joueurs des deux côtés. L’entraîneur pakistanais Shahzad Anwar a également exprimé sa colère.

Les capitaines des deux équipes Sunil Chhetri et Hassan Bashir ont dit à leurs joueurs de se calmer. L’arbitre a décidé de donner un carton rouge à Stimac et un carton jaune à l’entraîneur-chef du Pakistan.

L’Indien Sandesh Jhinghan et le Pakistanais Rahis Nabi ont également reçu des cartons jaunes pour leur bagarre sur le terrain.

Plus tôt, Sunil Chhetri n’a pas perdu beaucoup de temps pour inscrire son nom sur la feuille de pointage et a marqué le but à la 10e minute pour étourdir le Pakistan tôt.

C’était une erreur du gardien pakistanais Saqif Hanif qui n’a pas réussi à conserver le ballon et a égaré la passe, Chhetri l’a récupéré rapidement et a frappé le ballon à l’intérieur du filet vide pour ouvrir le score.

Pendant ce temps, six minutes plus tard, Chhetri a ajouté un autre à son décompte depuis le point de penalty alors que l’Inde a marqué son autorité sur le Pakistan dans la première moitié de l’affrontement très attendu avec 2-0 au tableau.