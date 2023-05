Regarder Homes Under the Hammer de la BBC m’a rendu millionnaire – voici comment Martin Roberts m’a aidé à arrêter mon 9 à 5

HOMES Under the Hammer n’est pas seulement un bon visionnage de la télévision pendant la journée, il peut réellement changer des vies – en témoignage d’un promoteur immobilier qu’il a présenté.

Rahim de Cardiff, est apparu dans l’épisode de jeudi (18 mai) pour parler de sa dernière opportunité d’investissement.

BBC

Martin a eu l’air choqué quand il a entendu combien valait l’empire de Rahim[/caption] BBC

Rahim a déclaré qu’il s’était inspiré de Homes Under the Hammer pour faire fortune[/caption]

Homes Under the Hammer de la BBC Martin Roberts, 59 ans, a semblé assez surpris pendant l’émission lorsqu’il a entendu comment Rahim avait construit son empire immobilier à partir de rien.

L’hôte avait montré aux téléspectateurs un ensemble de quatre appartements mis aux enchères pour le prix indicatif de 95 000 £.

Rahim avait décroché le lot pour 100 000 £ et a révélé qu’il prévoyait de dépenser environ 50 000 £ pour le transformer de quatre appartements en cinq avec un délai compris entre 16 et 18 semaines.

Au cours de leur conversation, Martin a demandé au développeur si c’était quelque chose qu’il faisait souvent et a été époustouflé par sa réponse.

Rahim, qui est venu au Royaume-Uni à l’âge de 15 ans en provenance du Ghana, a expliqué qu’il avait initialement eu un travail de neuf à cinq mais qu’il l’avait détesté.

Il avait tenté sa chance dans l’immobilier et, grâce à son travail acharné et à son mentorat, il avait construit un portefeuille immobilier d’une valeur de quelques millions de livres.

Rahim a souligné qu’il n’avait pas d’argent pour commencer et qu’il avait commencé par louer des propriétés plutôt que de les acheter avant d’ouvrir finalement sa propre agence immobilière.

Cependant, c’est le détail touchant de Homes Under the Hammer qui a vraiment rendu Martin ému.

Il lui a dit : « Tu as été une source d’inspiration pour moi aussi Martin. J’ai regardé Homes Under The Hammer et j’ai pensé « Je vais faire ça un jour », ça m’a inspiré, surtout toi, de faire cette interview – c’est un plaisir de te rencontrer.

Rahim a poursuivi: «Littéralement, je suis parti de zéro pour faire ce que je fais maintenant, il y a pas mal de propriétés dans mon portefeuille, d’une valeur d’environ quelques millions.

« C’est aussi grâce aux gens avec qui je travaille, je les félicite vraiment aussi. »

Martin est apparu assez bouleversé, disant à Rahim : « C’est un plaisir pour moi d’inspirer ».

L’épisode, qui a été filmé en mars 2022, a vu les caméras revenir sur la propriété plus de huit mois plus tard.

Le développement de quatre appartements avait été transformé avec de nouvelles fenêtres, portes et transformé en appartements modernes et frais et un studio.

Après avoir obtenu plusieurs devis prometteurs d’agents immobiliers pour les prix de vente et de location, Rahim avait l’air ravi de son ajout à son empire immobilier.

Il a déclaré: «Si je peux commencer mon parcours d’investissement immobilier avec peu d’argent, à ce que je fais maintenant, n’importe qui peut le faire.

« Il n’y a aucune raison pour que vous pensiez que vous avez besoin de beaucoup d’argent pour le faire, tant que vous y mettez votre esprit et votre concentration, vous allez absolument le briser. »

Vous pouvez regarder l’épisode 24, série 26, actuellement disponible sur BBC iPlayer.

BBC

Martin a été touché par les commentaires de Rahim[/caption] BBC

Rahim a transformé la propriété en quatre appartements et un studio[/caption] BBC

L’extérieur des appartements après le relooking de Rahim[/caption]