REGARDER | Hasta la vista, bébé ! Le britannique Johnson se retire du parlement

Le nouveau Premier ministre britannique devrait être annoncé le 5 septembre lorsque la Chambre des communes se réunira à nouveau.

Les deux derniers candidats sont l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.

Se retirer du parlement, a déclaré Boris Johnson a déclaré que son mandat avait été “le plus grand privilège” de sa vie.

Sous une ovation debout de ses députés récemment mutinés, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est retiré mercredi de son dernier coup de pied arrêté au Parlement, signant en disant: “Hasta la vista, bébé!”

Mais ses clichés d’adieu, y compris l’invocation de la célèbre ligne d’Arnold Schwarzenegger dans les films “Terminator”, ont été pris par certains commentateurs comme laissant entendre qu’il serait de retour.

Avec une explosion vintage d’invectives contre ses détracteurs, Johnson a défendu ses trois années tumultueuses au pouvoir – du Brexit et des vaccins Covid à l’Ukraine – et a félicité les candidats qui se battaient pour lui succéder, tout en repoussant les attaques de l’opposition lors de sa dernière session de questions au Premier ministre.

La Chambre des communes interrompt ses vacances d’été jeudi et le nouveau chef devrait être annoncé lors de sa reprise le 5 septembre.

Le leader travailliste Keir Starmer a cité les attaques amères lancées les unes contre les autres par les trois candidats conservateurs restants avant le vote de mercredi – Rishi Sunak, Liz Truss et Penny Mordaunt – et contre le bilan de leur propre gouvernement.

L’opération Downing Street de Johnson mènerait une campagne “n’importe qui sauf Rishi”, accusant l’ancien ministre des Finances d’avoir orchestré la révolte du cabinet qui l’a fait tomber ce mois-ci après de nombreux scandales dont “Partygate”.

“Je ne suis pas cette chose de très près”, a déclaré le Premier ministre à propos de la race conservatrice, en riant.

Mais il a dit que n’importe lequel des trois, “comme un détergent ménager, essuierait le sol” avec le Labour.

Johnson, 58 ans, a repris sa caractérisation de longue date de Starmer en tant que “Captain Hindsight” sur Covid, et l’a qualifié de “grand bollard humain inutile” faisant obstacle au progrès de la Grande-Bretagne.

La course conservatrice a vu des candidats successifs éliminés aux urnes parmi les députés du parti.

Les deux derniers prétendants – l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss – vont maintenant porter leur cas devant les conservateurs avant que le vainqueur ne soit annoncé le 5 septembre.

– “Mission largement accomplie” –

Johnson a donné quelques conseils aux candidats, les exhortant à “rester proches des Américains, à défendre les Ukrainiens, à défendre la liberté et la démocratie partout”.

“Réduisez les impôts et déréglementez là où vous le pouvez pour en faire le meilleur endroit où vivre et investir… concentrez-vous sur la route à suivre, mais n’oubliez pas de vérifier le rétroviseur.

“Et rappelez-vous avant tout que ce n’est pas Twitter qui compte, ce sont les gens qui nous ont envoyés ici.”

Johnson a déclaré que son mandat avait été “le plus grand privilège” de sa vie, réfléchissant à la victoire écrasante des conservateurs aux élections de 2019 sur une plate-forme pour “faire avancer le Brexit”.

“Nous avons transformé notre démocratie et restauré notre indépendance nationale… J’ai aidé ce pays à traverser une pandémie et aidé à sauver un autre pays de la barbarie – et franchement, c’est suffisant pour continuer.

“Mission en grande partie accomplie, pour l’instant”, a-t-il déclaré, avant de partir sous l’ovation debout de presque tous les députés conservateurs présents.

Le premier ministre qu’il a déposé, Theresa May, était une exception. Elle se leva très lentement et ne réussit pas à applaudir.

Après Downing Street, Johnson devrait reprendre une vie lucrative d’écriture de livres, de journalisme et de discours d’après-dîner.

L’attaché de presse de Johnson a nié que le Premier ministre envisageait déjà un retour politique.

“C’était sa façon de dire au revoir”, a-t-elle déclaré, bien que certaines associations conservatrices locales fassent pression pour insérer le nom de Johnson sur le bulletin de vote à la direction en signe de protestation contre son expulsion.