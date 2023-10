Harry Kane a marqué un but incroyable depuis sa propre moitié de terrain et a réussi un triplé lors d’une incroyable victoire 8-0 du Bayern Munich contre Darmstadt en Bundesliga samedi.

Après une première mi-temps marquée par trois cartons rouges – un pour le Bayern et deux pour les visiteurs – mais aucun but, le Bayern s’est déchaîné en deuxième période.

Kane a ouvert le score après 51 minutes avec une tête plongeante et l’équipe de Thomas Tuchel a rapidement pris le contrôle total.

Leroy Sane a marqué deux fois et Jamal Musiala en a ajouté un autre alors que le Bayern prenait une avance de 4-0 avec un peu plus d’une heure de jeu.

Et à un peu plus de 20 minutes de la fin, Kane a repéré le gardien de Darsmstadt Schuhen hors de sa ligne et a marqué avec une frappe incroyable depuis sa propre moitié de terrain.

Thomas Muller et Musiala ont encore porté le score à six et sept pour le Bayern, avant que Kane ne réalise son deuxième triplé pour le club en portant le score à 8-0 à deux minutes de la fin.

Le Bayern reste invaincu avec sept victoires et deux nuls en Bundesliga cette saison et revient provisoirement en tête du classement, avec le leader du pré-tour, le Bayer Leverkusen, en action à domicile contre Fribourg dimanche.

