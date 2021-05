REGARDER GRATUITEMENT LA NBA EN DIRECT: Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors | Nouvelles de la NBA

La couverture en direct de Sky Sports de la NBA se poursuit dimanche soir alors que les Memphis Grizzlies visitent les Golden State Warriors pour décider qui terminera huitième de la Conférence Ouest.

Le plan de Golden State est devenu beaucoup plus simple après la victoire de Memphis contre les Kings jeudi soir.

Leur finale de la saison contre l’équipe des Grizzlies actuellement à égalité avec eux décidera du bris d’égalité face à face – et donc de la huitième place. Celui qui gagne termine huitième et le perdant glisse au neuvième.

Alors que les deux équipes ont obtenu leur place dans le nouveau tournoi Play-In, terminer huitième fait toute la différence – même si cela signifie un match potentiel contre les Lakers de Los Angeles.

Le format du nouveau tournoi de play-in débutant le mardi 18 mai et se terminant le vendredi 21 mai.



Cela donnerait aux Warriors ou aux Grizzlies deux occasions de participer aux séries éliminatoires, tandis que l’équipe classée neuvième devrait gagner deux matchs de suite pour faire de même.

Pendant ce temps, les Grizzlies affrontent les Kings de Sacramento dans un « dos à dos » après les avoir éliminés des matchs éliminatoires jeudi soir grâce à un retour tardif furieux.

Les Grizzlies accueilleront les Kings au FedEx Forum une fois de plus après une séquence de quatre victoires consécutives, avant de se préparer pour Curry and co dimanche alors que le rideau se lève en saison régulière.

