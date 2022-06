REGARDER | « Fortes et longues secousses » : un tremblement de terre fait des dizaines de morts et des centaines de blessés en Afghanistan

L’Afghanistan a été frappé mercredi matin par un puissant séisme de magnitude 6,1, tuant des dizaines de personnes.

Un responsable a déclaré à Reuters que le séisme avait tué au moins 280 personnes et blessé des centaines d’autres.

Le nombre de morts devrait augmenter à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

KABOUL – Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a tué au moins 280 personnes en Afghanistan tôt mercredi, ont déclaré des responsables, ajoutant que des centaines de personnes avaient été blessées et que le bilan était susceptible d’augmenter à mesure que des informations arrivaient des villages de montagne reculés.

Le séisme a frappé à environ 44 km de la ville de Khost, près de la frontière pakistanaise, a indiqué l’US Geological Survey (USGC).

« De fortes et longues secousses », a posté un habitant de la capitale afghane, Kaboul, sur le site Internet du Centre sismologique méditerranéen européen (EMSC).

« C’était fort », a déclaré un habitant de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan.

Des photographies sur les médias afghans montraient des maisons réduites en décombres et des corps recouverts de couvertures sur le sol.

L’EMSC a estimé la magnitude à 6,1 alors que l’USGC a déclaré qu’elle était de 5,9.

La plupart des décès confirmés se sont produits dans la province de Paktika, dans l’est de l’Afghanistan, où 255 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, a déclaré Salahuddin Ayubi, responsable du ministère de l’Intérieur.

Il a dit:

Le nombre de morts est susceptible d’augmenter car certains villages se trouvent dans des zones reculées des montagnes et il faudra un certain temps pour collecter des détails.

Les autorités ont lancé une opération de sauvetage et des hélicoptères sont utilisés pour atteindre les blessés et apporter des fournitures médicales et de la nourriture, a-t-il ajouté.

Des secousses ont été ressenties par environ 119 millions de personnes au Pakistan, en Afghanistan et en Inde, a déclaré l’EMSC sur Twitter.

Grave crise économique

Plus tôt, le chef du ministère des catastrophes naturelles de l’administration talibane, Mohammad Nassim Haqqani, a déclaré que la majorité des décès se sont produits dans la province de Paktika, où 100 personnes ont été tuées et 250 blessées.

Vingt-cinq autres personnes ont été tuées à Khost et cinq dans la province de Nangarhar, a-t-il dit, ajoutant que des enquêtes étaient en cours pour déterminer s’il y avait d’autres victimes.

Des habitants examinent une maison endommagée

Aucun dégât ou victime n’a été signalé dans l’immédiat au Pakistan.

La catastrophe survient alors que l’Afghanistan traverse une grave crise économique depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août, alors que les forces internationales dirigées par les États-Unis se retiraient après deux décennies de guerre.

En réponse à la prise de pouvoir des talibans, de nombreux gouvernements ont imposé des sanctions au secteur bancaire afghan et coupé des milliards de dollars d’aide au développement.

